Yine rekor indirim, yine izdiham! Saç saça baş başa kavga ettiler! Duyan koştu, rafları boşalttılar

Ünlü bir kozmetik zinciri, tüm ürünlerinde yüzde 80 indirime gitti. İndirim haberinin duyulmasının ardından şubelerde uzun kuyruklar oluştu. Raflar adeta talan edildi ve izdiham yaşandı. Daha önce de yüzde 75 indirim sonrası görüntüler gündem olduğu kozmetik zincirinde benzer kareler kaydedildi. İndirim nedeniyle kavgalar çıktı.

ZONGULDAK'TA İZDİHAM

Zonguldak Karadeniz Ereğli’de bulunan bir kozmetik mağazasında düzenlenen yüzde 80 indirim kampanyası, büyük bir izdihama neden oldu. Mağazanın açılış saatinden itibaren çok sayıda insan, uygun fiyatlı kozmetik ürünleri alabilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

İndirim haberinin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, sabahın erken saatlerinde mağaza önünde biriken kalabalık, mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Bu sırada yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, güvenlik görevlileri izdihamı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

RAFLAR KISA SÜREDE BOŞALDI

Mağaza çalışanları, yoğun talebe rağmen müşterilere yardımcı olabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak mağazanın içinde ve dışında yaşanan yoğunluk, zaman zaman tansiyonun yükselmesine ve küçük çaplı arbede yaşanmasına neden oldu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlardan bazıları, rafların kısa sürede boşaldığını belirterek, yeterli ürün stokunun olmadığını ve indirim kampanyasının daha iyi organize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada aynı kozmetik firmasının başka bir şubesinde yaşanan kavga da sosyal medyada gündem oldu. İndirim için mağazaya gidenler birbirine girdi. Görüntülerin hangi ilde kaydedildiği bilgisi ise paylaşılmadı.







