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Yirminci ülke oldular! Resmen başladı... Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece euro kullanılacak

15.01.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyelerinden Hırvatistan, bugün itibarıyla tam anlamıyla euroya geçti. Hırvatistan, "AB'de euro kullanan 20'nci ülke" oldu. Öte yandan halk, madeni paraların çeşitliliğine alışamadığını söyledi.

Yirminci ülke oldular! Resmen başladı... Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece euro kullanılacak

Hırvatistan 1 Ocak itibarıyla hem Şengen hem de Euro Bölgesi'ne dahil olurken, resmi para birimi kunadan euroya geçiş süreci bugün tamamlandı.

Emekli Zoran Juric, resmi para biriminin euro olmasıyla ilgili AA muhabirine, Hırvatistan'ın euro gibi dünyanın en büyük para birimlerinden birisini kullanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Madeni paralarla sıkıntı yaşıyorum. Onlara tam anlamıyla adapte olamadım." dedi.

Juric, hükümetin kunanın postanelerde değiştirilmesine yönelik kararını da olumlu bulduğunu belirtti.

Başkent Zagreb'deki pazar yerinde satıcılık yapan Ivo Vrljic de halkın, alışma sürecinin devam ettiğine işaret ederek, "Çok fazla madeni para var. Bu konuda biraz zorluk çekiyorum. Hala kuna ile ödeme yapan var." diye konuştu.

Öğrenci Roko Raguz ise euroya alışmak için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Euro gelir gelmez fiyatlar biraz yükseldi. Bunun yakın zamanda düzene gireceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan'da resmi para birimi euro olurken, kunaların 2023 sonuna kadar postanelerde, 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankasında euro ile değiştirilebileceği kaydedildi.

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HIRVATİSTAN, 2013'TE AB ÜYESİ OLDU

AB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak'ta Şengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan euroya çevirdi.

Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten bu yana Şengen kurallarını parça parça uygulamaya koydu. Hırvatistan, Şengen'e dahil olmanın mal ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını, rekabet gücünü artıracağını düşünüyor. Ülke, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını tahmin ediyor.

Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren ülke sınırlarının kara, demir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılığın, Şengen kurallarına uygun hale getirileceğini açıklarken, havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihini belirlemişti.

Hırvatistan, "AB'de euro kullanan 20'nci ülke" oldu. (AA)

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