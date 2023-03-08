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YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS parası ne zaman yatırılıyor? ÖSYM duyurdu!

08.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tarihinin açıklanmasıyla sınav ücreti ve başvuru ekranı araştırmaları yoğunluk kazandı. Üniversite sınavına girecek olan milyonlarca aday ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Ek olarak da depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacağı ve adayların istedikleri illeri tercih edip sınava girebileceği açıklandı. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS parası ne zaman yatırılıyor? İşte detaylar...

YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS parası ne zaman yatırılıyor? ÖSYM duyurdu!

2023 YKS başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte sınav cüretleri ile ilgili aramalar sıklaştı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla milyonlarca adayın ne zaman YKS'ye gireceği belli oldu. Adaylar başvurularını bugün saat 12.00’den itibaren 23 Mart 23:59'a kadar yapabilecekler. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS parası ne zaman yatırılıyor? Ayrıntılar haberimizde...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 YKS başvuru ücreti 115 TL olarak açıklandı. 2023 YKS başvurularında afet bölgesi ilan edilen 11 ilde ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS'nin 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2023 YKS PARASI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu. Açıklamaya göre; YKS sınavı başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise her bir sınav için 115 TL ödeyecek buna göre toplamda 345 Lira yatıracaklar.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

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