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YKS SINAV SONUÇLARI 2023: Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı BURADA!

19.07.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav sonuçları son dakika açıklaması bugün ÖSYM tarafından yapılacak. "2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Üniversite sınav sonuçları açıklaması sonrası adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile üniversite sınavından aldıkları puanı öğrenebilecekler. İşte AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YKS SINAV SONUÇLARI 2023: Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı BURADA!

YKS sonuçları son dakika açıklaması adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS sonuçları merak konusu oldu. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen sınavlara katılım sağlayan adaylar sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile aldıkları puanı öğrenebilecekler. sorgulanabilecek. Ardından ise üniversite tercih süreci başlayacak. İşte YKS sonuçları açıklanma tarihi ve detaylar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz’da erişime açılacak. Daha önce açıklanan sonuçlara bakıldığında açıklamanın daha erken yapılma ihtimali bulunuyor.

yks-sonuçları

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA- TIKAYINIZ

PUAN HESAPLAMADA DİKKAT EDİLENLER

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

yks-sınav-sonuçları

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

yks-sonuçları-ne-zaman

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

ösym-sınav-takvimi

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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