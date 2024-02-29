FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. YÖK araştırmacı burslarını artırdı

YÖK araştırmacı burslarını artırdı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.02.2024 15:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Uluslararası Araştırmacı Projeler kapsamındaki öğrenci ve araştırmacılara verilen burs miktarını artırdı. Açıklamada, burs başvurularının 4 Mart-26 Nisan'da yapılabileceği belirtildi.

YÖK araştırmacı burslarını artırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Uluslararası Araştırmacı Projeleri kapsamındaki programlardan yararlanan doktora öğrencilerine ve araştırmacılara verilen burs miktarını artırdı. Bu programlardan yararlanan doktora öğrencileri ile araştırmacılara verilen burs miktarının bu yıl için aylık 30 bin lira, ulaşım desteğinin ise 15 bin lira olarak belirlendiği vurgulandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Araştırmacı Projeleri burslarının doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Uluslararası Araştırmacı Projeleri kapsamında "Akademik Birikim Programı", "Doktora Sonrası Araştırma Programı", "Genç Beyinler Programı" ve "Uluslararası Bilim İnsanları için Yükseköğretim Kurulu Destek Programları"nın bulunduğu ifade edildi.

YÖK başvuru şartlarının detaylarını sitesinde paylaştı.


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancılar geçen hafta 98 milyon liralık hisse sattıYabancılar geçen hafta 98 milyon liralık hisse sattı
Bakan Kacır 4 rotayı işaret etti: Kalkınma yolculuğu devam ediyor'Bakan Kacır 4 rotayı işaret etti: Kalkınma yolculuğu devam ediyor'
DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama
Anahtar Kelimeler:
Araştırmacı YÖK burs
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

İsrail'in yeni planı devreye giriyor: Sıra o ülkede!

İsrail'in yeni planı devreye giriyor: Sıra o ülkede!

Merkez Bankası’ndan mevduat ve kredi faizi açıklaması

Merkez Bankası’ndan mevduat ve kredi faizi açıklaması

DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama

DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama

Emeklisi, memuru... Bu Pazartesi açıklanıyor

Emeklisi, memuru... Bu Pazartesi açıklanıyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.