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Yol kenarından toplayıp 10 TL'den satıyor! Zevk için yapıyordu ticari boyutu olduğunu gördü 'Günlük ortalama 60-70...'

23.03.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yaşayan 59 yaşındaki emekli Keramettin Uysal, yol kenarlarından topladığı otları satıp geçimine katkıda bulunuyor. Bu işe zevk için başladığını söyleyen Uysal, zamanla topladığı otları satıp gelir elde ettiğini ve işin ticari boyutunun olduğunu belirtti. Günde 60-70 bağ ot topladığını kaydeden Uysal, bağını pazarda 10 TL'ye, sipariş veren dostlarına da 7,5 TL'ye sattığını söyledi. Uysal, Ege'de çalışan hiç kimsenin aç kalmayacağını da sözlerine ekledi. İşte detaylar...

Yol kenarından toplayıp 10 TL'den satıyor! Zevk için yapıyordu ticari boyutu olduğunu gördü 'Günlük ortalama 60-70...'

Baharın gelişiyle beraber, dağlarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişen çeşitli ot ve bitkiler, tekrardan gün yüzüne çıkmaya başladı. Aydınlıların sofralarını süsleyen, bir yandan da sağlık için faydalı olduğuna inanılan bitkilere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Bir emekli vatandaş ise bu bitkileri toplayıp işi ticarete döktü ve gelir elde etmeye başladı. İşte 59 yaşındaki emekli Keramettin Uysal'ın zevk için başladığı, ancak sonrasında kendisine para kazandıran o uğraşı...

"İŞİN TİCARİ BOYUTU VAR"

Aydın’ın dağlarından ve yol kenarlarından, arapsaçı, turp otu, ebegümeci gibi çeşitli bitkileri toplayıp satan 59 yaşındaki Keramettin Uysal, bu işi emeklilikten sonra zevk için yaparken, zamanla sattığı otlardan gelir elde edip, işin ticari boyutunun da olduğunu söyledi.

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"PAZARDA BAĞINI 10 TL'YE SATIYORUM"

Topladığı otları hem dostlarına hem de pazara çıkarak sattığını belirten Uysal, “ Emekli olduktan sonra kendime bir uğraş aradım. Toprakla uğraşmak insanı yaşlandırmadığı gibi, insanlara faydalı bitkiler de sunuyor. Günlük ortalama 60-70 bağ ot topluyorum. Bu sene yağmurların az yaşanması, ürünlerin verimliliğini de azalttı. Ocak ayının başları ve nisan ayının ortalarına kadar bu bitkileri toplar, hem ailecek tüketiriz, hem de satarak gelir elde ederim. Günlük ve taze bir şekilde, pazarda bağını 10 liraya, sipariş veren dostlarıma 7,5 liraya satıyorum. Bizim Ege’de çalışan hiç kimse aç kalmaz” ifadelerinde bulundu. (İHA)

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