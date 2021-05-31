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Yolluk ödemesi nedir? Hastalara yolluk ödemesi ne kadar veriliyor? Nasıl başvuru yapılır?

31.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK tarafından yapılan yolluk ödemesi, yerleşim yeri dışında tedavi görenlerin masraflarında ödeme kolaylığı sağlıyor. Bununla birlikte, hastalara verilen yolluk ödemesi için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor…

Yolluk ödemesi nedir? Hastalara yolluk ödemesi ne kadar veriliyor? Nasıl başvuru yapılır?

Yolluk ödemesi konusu yaşadıkları yerden farklı yerlerde tedavi olmak zorunda kalanlar için bir miktar rahatlama sağlıyor. Diğer yandan hastalara verilen yolluk ödemesi için birtakım şartlar mevcut ve ödemelerin hesapları da belli esaslara dayanıyor.

YOLLUK ÖDEMESİ NEDİR?

Yolluk ödemesi, genel sağlık sigortası bulunanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaatta bulundukları sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan diş hekimi ya da hekimin muayenesi veya tedavisinin ardından gerekli teşhis ya da tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının olmaması gibi zorunlu ve tıbbi sebeplerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda yapılan ödemedir.

KİMLER SGK’DAN YOLLUK ÖDEMESİ ALABİLİR?

SGK’dan yolluk ödemesi alabilmek için gereken ilk şart, kişinin tedavi görmesidir. Bununla birlikte,

Sigortalı kişi, bulunduğu yerde diş hekimine veya bir hekime gitmelidir.

Başvurulan hekim, tedavinin başka yerde yapılması gerektiği kanaatine varmalıdır.

Sigortalı kişi, hekim tarafından “muayene edildiği yerleşim yeri dışına” sevk edilmelidir.

HASTALARA YOLLUK ÖDEMESİ NE KADAR VERİLİYOR?

Yolluk ödemesi belirlenmesi için üç farklı senaryo göz önünde tutulabilir. Bunlar;

Sigortalı, sevk edildiği sağlık kuruluşuna mutat taşıt ile gidip gelmişse (minibüs, otobüs, vb.) mutat taşıt ücreti ödenir.

Sigortalı, sevk edildiği sağlık kuruluşuna kendi özel aracıyla gidip gelmişse, ödeme yine mutat taşıt ücreti üzerinden yapılır.

Her iki durumda karşısında da mutat taşıta ait bilet veya fatura gerekmez. Kişinin beyanı esastır.

Yolluk ödemesi nedir? Hastalara yolluk ödemesi ne kadar veriliyor? Nasıl başvuru yapılırr

MUTAT TAŞIT ÜCRETİ NASIL BULUNUR?

Mutat taşıt ücretini bulmak için SGK, “Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ”i esas almaktadır.

Diğer yandan ücretler, gidilen yer ile yerleşim yeri arasındaki km’ye göre belirlenir. SGK bu ücreti otomatik olarak hesaplamaktadır.

YOLLUK ÖDEMESİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

5510 Sayılı Kanun kapsamında yer alan sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait işlemler; posta yoluyla ya da elden teslim edilmek suretiyle müracaat edilen İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından yapılan incelemenin ardından evrak geliş sırasına göre sonuçlandırılmaktadır.

YOLLUK ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?

Yolluk ödemeleri SGK tarafından PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

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