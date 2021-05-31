Yolluk ödemesi nedir? Hastalara yolluk ödemesi ne kadar veriliyor? Nasıl başvuru yapılır?

Yolluk ödemesi konusu yaşadıkları yerden farklı yerlerde tedavi olmak zorunda kalanlar için bir miktar rahatlama sağlıyor. Diğer yandan hastalara verilen yolluk ödemesi için birtakım şartlar mevcut ve ödemelerin hesapları da belli esaslara dayanıyor.

YOLLUK ÖDEMESİ NEDİR?

Yolluk ödemesi, genel sağlık sigortası bulunanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaatta bulundukları sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan diş hekimi ya da hekimin muayenesi veya tedavisinin ardından gerekli teşhis ya da tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının olmaması gibi zorunlu ve tıbbi sebeplerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda yapılan ödemedir.

KİMLER SGK’DAN YOLLUK ÖDEMESİ ALABİLİR?

SGK’dan yolluk ödemesi alabilmek için gereken ilk şart, kişinin tedavi görmesidir. Bununla birlikte,

Sigortalı kişi, bulunduğu yerde diş hekimine veya bir hekime gitmelidir.

Başvurulan hekim, tedavinin başka yerde yapılması gerektiği kanaatine varmalıdır.

Sigortalı kişi, hekim tarafından “muayene edildiği yerleşim yeri dışına” sevk edilmelidir.