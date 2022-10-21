YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi! İşte güncel fiyatlar

YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi. YouTube Premium Türkiye fiyatı gelen son zamla birlikte ne kadar oldu? İşte kullanıcılar tarafından merak edilen yeni abonelik ücretleri...

İŞTE YENİ YOUTUBE PREMIUM BİREYSEL ABONELİK ÜCRETİ

YouTube'dan gelen bilgilere göre bireysel abone kategorisinde olan hesaplar 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 13 lira daha fazla ödeme yapacak. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 lira.

YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz.

Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak. Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

YOUTUBE PREMIUM AİLE ÜYELİĞİ FİYATI

YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 lira olarak güncellendi.

YOUTUBE PREMIUM ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ FİYATI

YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti bir aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 lira olarak güncellendi.

