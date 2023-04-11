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YSK SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA: Seçim sandık görevlisi 2023 ücretleri ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

11.04.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK sandık görevlisi başvuruları ve başvuru sonucu hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs tarihinde Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Seçimde sandık başında görevli olmak isteyenler ise seçim sandık görevlisi 2023 ücretleri ne kadar, başvuru nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

YSK SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA: Seçim sandık görevlisi 2023 ücretleri ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

Türkiye 14 Mayıs pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için hazırlıklar devam ediyor. Heyecanla beklenen seçim gününde sandık başında görevli olmak isteyenler sandık görevlisi nasıl olunur? Şartlar nelerdir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar bile. İşte YSK sandık görevlisi başvuruları hakkında tüm merak edilenler...

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

14 Mayıs’ta düzenlenecek olan seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURUSU YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.

PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılıyor.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR?

YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri henüz açıklamadı.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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