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Yüksek doğalgaz faturaları için şikayet yağdı! Şimdi ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 15:51 | Son Güncelleme

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, doğalgaz faturalarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek doğalgaz faturaları için şikayet yağdı! Şimdi ne olacak?

İstanbul'da doğalgaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti.

35 GÜNDE OKUNMASI GEREKEN FATURA 40 GÜNÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) İstanbul'dan gelen yüksek fatura şikayetlerinin tek tek incelendiği ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edildiği açıklandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikayet aldığını belirterek, "Azami 35 günde okunması gereken faturaların 40 günün üzerine çıkarılarak okunması ile dağıtım şirketi abonelere yüksek faturalar gönderdi. Okunma süresinin uzunluğu ile birlikte faturalar da kabardı. Bu nedenle tepki gösteren aboneler de EPDK'ya şikayet yağdırdılar. EPDK'da incelemeye aldı. Mevzuata aykırı okuma gün sayısına riayet edilmediğinden ve daha uzun süreli okuma yapıldığı için yüksek fatura çıkaran dağıtım şirketine bir yaptırım uygulanacak. Bu noktada esas olan bu yüksek faturaları ödeyemeyen abonelerin hizmetinin kesilip kesilmeyeceğidir" dedi.

YÜKSEK FATURALAR NE OLACAK?

Dağıtım şirketlerinin pandemi sürecini ya da sokağa çıkma yasağını bahane edemeyeceklerini ifade ederek Ağaoğlu, "Mevzuat açık, 35 gün aşılmışsa şirketin aboneye ödeme kolaylığı sağlaması lazım. Dağıtım şirketleri 'sokağa çıkma yasağı vardı ya da pendemiden dolayı oldu' derlerse bununla ilgili mazeretleri geçerli değil. Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi. Bu yüzden tüketici olarak beklentimiz 35 günü üzerinde okuma yapıldıysa mutlaka o abonelerin faturalarını ödemelerine faizsiz bir kolaylık getirilmesi gerekir" diye konuştu.

"TÜM YILLARIN EN YÜKSEK FATURASINI ÖDEDİK DİYEBİLİRİM"

Doğal gaz faturası 600 lira gelen Fatih Kesgün, "İlk defa bu tutarda bir fatura geldi bize. Normalde bunun yarısı bile gelmiyordu. Fakat normalde faturaya bile bakmam, otomatik ödemedir. Fiyatı görünce şaşırdım. Baktığımda 41 günlük olmuş. Benim bildiğim kadarıyla da 35 günü geçmemesi gerekiyor. Bu konuda yetkililerin bu zamanda hassasiyet göstermesi gerekiyor" dedi.

Vatandaşlardan İmam Yarar ise "Tüm yılların en yüksek faturasını ödedik diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır doğal gaz kullanıyoruz. Aynı ev, aynı büyüklükte. Faturanın detayına bakmadık ama şaşırdım görünce. 400 lira büyük para. Bir pandemi dönemi yaşıyoruz, faturaların erteleneceğine dair söylentiler vardı. Ertelenmediği gibi çok yüksek geldiö dedi. Bir başka kişi ise, "Havalar sıcak olduğu için yakmadığımız halde yüksek geldi. Eski faturalara göre çok yüksekti. Şikayetçi olmayı düşünüyoruz ama ne çıkar bilmiyoruz" diye konuştu.

DHA

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