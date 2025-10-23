FİNANS

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı

Meclis'e sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi ile emeklilik sistemine dair pek çok değişiklik öngörülüyor. Buna göre; çalışırken ödenen prim oranlarında artış ile daha yüksek emeklilik maaşı alınabilmesi işaret ediliyor. İşte detaylar...

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı
Hande Dağ

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranında artışa gidiliyor. Kanun'un "İsteğe bağlı sigorta prim ve ödemeleri", "tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı", "bazı kısmi süreli çalışanlar" ile "ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı" başlıklı hükümlerde yer alan sigorta prim oranlarında değişiklik yapılıyor. Düzenlemeyle uzun vadeli sigorta kolları prim oranında artış sağlanarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) aktüeryal dengesinin korunması ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor. Buna göre, Kanun'un "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı hükmündeki ilgili prim oranları değiştiriliyor. Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki, bu düzenlemeyle neler değişecek? İşte detaylar...

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 1

ATV Haber'de yer alan habere göre; Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifi emeklilik sistemine dair pek çok değişikliği öngörüyor. Çalışırken ödenen prim oranları artıyor. Bu da emeklilerin daha yüksek maaş alacağı anlamına gelebilir.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 2

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Sigortalıların daha yüksek emeklilik maaşı alabilmesi noktasında da haklarının iyileştirilmesini de sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 3

Emeklilik sisteminde reform düzeyinde değişiklik öngören yeni kanun teklifi Meclis'te. Prim oranları değişiyor, prime esas kazanç tavanı yükseliyor. Yani milyonlarca çalışana yüksek emekli maaşı alma imkanı geliyor.

"ASGARİ ÜCRETİN KATLARI DOĞRULTUSUNDA İŞVEREN PRİMLERİNİ ÖDERSE KİŞİ YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALACAK"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Gülizar Uludoğan "Yeni yürürlüğe girecek olan sistemle asgari ücretin katları doğrultusunda işveren primlerini öderse kişi yüksek emekli aylığı alacak" dedi.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 4

Bir çalışan için her ay aldığı maaş üzerinden SGK'ya belirli oranlarda prim yatırılıyor. Primin bir kısmını işveren, bir kısmını da çalışan adına sistem yatırıyor. Bugünkü sistemde işverenin ödediği toplam prim oranı yüzde 22,75. Çalışanın maaşından kesilen kısımsa yüzde 15. Yani toplamda sisteme maaşın yüzde 37,75'i prim olarak gidiyor. Bu oran maaşın büyüklüğüne göre değişmiyor. Herkes için aynı sistem geçerli.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 5

Yeni düzenlemede ise yüzde 11 olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası yüzde 12'ye çıkartılacak. Bu da işverenin toplamda yüzde 22,75 yerine yüzde 23,75 oranında prim yatırması demek.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 6

"AMAÇ HEM İŞVERENİN HAKKINI KORUMAK HEM ÇALIŞANIN HAKKINI KORUMAK"

Uludoğan, "Aslında bu torba yasasının amacı hem işverenin hakkını korumak hem çalışanın hakkını korumak" ifadelerini kullandı.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 7

Örnek olarak ise 50 bin TL brüt maaş alan bir çalışan gösterildi. Şu anda SGK'ya bu maaş üzerinden toplam 18 bin 875 TL prim yatırıldığı belirtilirken yeni sistemde ise aynı maaş için SGK'ya 19 bin 375 TL yatırılacağı aktarıldı.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 8

Emekli maaşını doğrudan etkileyen prime esas kazanç tutarının tavanında da değişikliğe gidilecek. Bu tutar 7,5 kattan 9 kata çıkartılacak. Bunun şu anlama geldiği aktarıldı; yüksek maaş alanlar için artık daha yüksek prim yatırılabilecek, dolayısıyla emekli olduklarında maaşları da daha yüksek olacak. Mesela bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplanıldığında eskiden tavan 195 bin lirayken şimdi 234 bin liraya çıkarılacak. Bunun da tavandan prim ödeyen çalışanların maaşını da doğrudan yukarı çekeceği belirtildi.

Yüksek emekli maaşı alacak Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı 9

Yeni düzenlemeyle işveren prim teşviği de 2 puan olacak. İmalat sektöründe ise 5 puan olarak uygulanmaya devam edilecek. Uludoğan "Devletin işverene verdiği destek dengelenmiş olacak ve bu arada da üreten yani tehlike arz eden işlerle çalışan işçilerle tehlike arz etmeyen, diyelim bir ofiste çalışan kişinin devlet katkısı ona göre dengelenmiş olacak" şeklinde konuştu.

