Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi 'Beklenebilir'

Emekli promosyon ne kadar oldu? Emekliler banka emekli promosyonu ile ilgili araştırmalarına devam ederken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, önemli bir tarihi işaret ederek "En azından belki bir 40 bin TL'lere doğru, o seviyelere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum" dedi. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, QNB, İş Bankası, TEB, banka banka son durum...

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi 'Beklenebilir'
Hande Dağ

Emekli promosyonu 2025 ne kadar oldu? Emekli promosyon ekim 2025 itibarıyla kaç TL oldu? Bankalar en yüksek ne kadar promosyon veriyor? Milyonlarca emekli bu soruların cevabını araştırırken uzman isimden emekli promosyonlarına dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Artış için tarih veren uzman isim 'Beklenebilir' dedi. İşte uzman ismin değerlendirmeleri, banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 1

"ÖZEL BANKALAR ARASINDA BİR REKABET BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerini aktaran Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı itibarıyla emeklilere verilen promosyonlarda ciddi bir özellikle özel bankalar arasında bir rekabet başladığını görüyoruz. Bu rekabeti aslında kızıştıran şey şu oldu; yakın vadeye kadar kamu bankaları tarafında daha sabit bir ödeme vardı. Fakat bu son 2-3 yıldır sabit giden ödemenin kamu bankaları tarafında revize edilmesiyle birlikte özel bankalar tarafındaki rekabetin hepten kızıştığını gördük. Şimdi rakamlara baktığımızda kamu bankaları daha bu noktada bir miktar daha özel bankalara göre daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla minimum 12 bin TL'den maksimum 32 bin TL'ye kadar varan promosyonlar olduğunu görüyoruz.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 2

Tabii sadece promosyon değil. Örneğin işte bir bankadan başka bankaya taşıdığınız zaman emekli maaşınızı hoş geldin faizini mevduat ödemesine mesela normal piyasa koşullarının üzerinde alma şansınız olabiliyor. Sadece bu değil. Kredi kartını aidatsız alabilme şansınıza sahip oluyorsunuz. Yine birtakım farklı alanlarda kolay bir şekilde birtakım ek avantajlardan yararlanma gibi meselelerden de faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla özellikle dediğim gibi son dönemde bu kamu bankalarının el artırması özel bankalardaki rekabeti hepten artırdı.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 3

"RAKAMLARIN ÇOK DAHA YUKARI GİTTİĞİ BİR SÜREÇ OLABİLİR"

Ama hemen şöyle bir uyarıda bulunayım; biliyorsunuz Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam gelecek. Dolayısıyla bir miktar aslında Ocak ayı beklenebilir. Çünkü Ocak ayı itibarıyla bu bankaların promosyon yarışının çok daha kızıştığı, rakamların çok daha yukarı gittiği bir süreç de olabilir.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 4

Tabii rakam vermek çok güç ama en azından şu an maksimum tutarın 32 bin TL olduğunu düşündüğümüzde yani bunun en azından belki bir 40 bin TL'lere doğru, o seviyelere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 16 milyon emekli var ve bu emekli maaşları da bankalar için çok ciddi bir kaynak oluşturuyor"

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 5

EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2025

İşte bankaların güncellenen emekli promosyon Ekim 2025 tutarları...

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 6

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 7

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 8

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 9

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 10

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 11

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 12

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 13

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 14

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 15

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 16

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı ile toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 17

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi Beklenebilir 18

