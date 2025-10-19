Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi 'Beklenebilir'

Emekli promosyonu 2025 ne kadar oldu? Emekli promosyon ekim 2025 itibarıyla kaç TL oldu? Bankalar en yüksek ne kadar promosyon veriyor? Milyonlarca emekli bu soruların cevabını araştırırken uzman isimden emekli promosyonlarına dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Artış için tarih veren uzman isim 'Beklenebilir' dedi. İşte uzman ismin değerlendirmeleri, banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

"ÖZEL BANKALAR ARASINDA BİR REKABET BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerini aktaran Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı itibarıyla emeklilere verilen promosyonlarda ciddi bir özellikle özel bankalar arasında bir rekabet başladığını görüyoruz. Bu rekabeti aslında kızıştıran şey şu oldu; yakın vadeye kadar kamu bankaları tarafında daha sabit bir ödeme vardı. Fakat bu son 2-3 yıldır sabit giden ödemenin kamu bankaları tarafında revize edilmesiyle birlikte özel bankalar tarafındaki rekabetin hepten kızıştığını gördük. Şimdi rakamlara baktığımızda kamu bankaları daha bu noktada bir miktar daha özel bankalara göre daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla minimum 12 bin TL'den maksimum 32 bin TL'ye kadar varan promosyonlar olduğunu görüyoruz.

Tabii sadece promosyon değil. Örneğin işte bir bankadan başka bankaya taşıdığınız zaman emekli maaşınızı hoş geldin faizini mevduat ödemesine mesela normal piyasa koşullarının üzerinde alma şansınız olabiliyor. Sadece bu değil. Kredi kartını aidatsız alabilme şansınıza sahip oluyorsunuz. Yine birtakım farklı alanlarda kolay bir şekilde birtakım ek avantajlardan yararlanma gibi meselelerden de faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla özellikle dediğim gibi son dönemde bu kamu bankalarının el artırması özel bankalardaki rekabeti hepten artırdı.

"RAKAMLARIN ÇOK DAHA YUKARI GİTTİĞİ BİR SÜREÇ OLABİLİR"

Ama hemen şöyle bir uyarıda bulunayım; biliyorsunuz Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam gelecek. Dolayısıyla bir miktar aslında Ocak ayı beklenebilir. Çünkü Ocak ayı itibarıyla bu bankaların promosyon yarışının çok daha kızıştığı, rakamların çok daha yukarı gittiği bir süreç de olabilir.

Tabii rakam vermek çok güç ama en azından şu an maksimum tutarın 32 bin TL olduğunu düşündüğümüzde yani bunun en azından belki bir 40 bin TL'lere doğru, o seviyelere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 16 milyon emekli var ve bu emekli maaşları da bankalar için çok ciddi bir kaynak oluşturuyor"

EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2025

İşte bankaların güncellenen emekli promosyon Ekim 2025 tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı ile toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.