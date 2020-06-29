Yüksek faizli kredilere yapılandırma mümkün mü? Kredi yapılandırma nasıl yapılır?

Pandemi sürecinin ardından normalleşme adımları atılırken bankaların verdiği krediler de ev sahibi olmak isteyenlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Bu sürecin öncesinde bankadan kredi çekmiş olan vatandaşlar ise kredi yapılandırma işlemi için çeşitli yollar arıyor. Kimi bankaların konut kredisi faizleri düşmeden evvel kredi çekmiş olan müşterilerine, kredi yapılandırma talepleri için ret yanıtı verdiği biliniyor. Duruma tepkili olan vatandaşlar; “Kredi yapılandırma nasıl olur?” sorusunun yanıtını arıyor.
Özellikle kredi sözleşmesi içerisinde yer alan hüküm nedeniyle yapılandırma talebi geri çevirilen vatandaşlar, farklı yollarda kredilerini yapılandırıp yapılandıramayacaklarını merak ediyor. Kredi yapılandırması konusunda yasalar ve tüketici mahkemesi kredi çeken vatandaşın yanında duruyor. Dolayısıyla yüksek faizle kredi çekenlere yapılandırma olanağı sağlanabilmesi için başvurulacak çok sayıda yol bulunuyor.
Kredi yapılandırma işlemi; çekilen kredi üzerinden bankayla anlaşma yoluna giderek yeni bir ödeme planı oluşturmaktır. Kredi yapılandırması ile taksit ödemelerinde sayı olarak bir artış oluşurken uzun vadede toplam borca belirli oranda faiz eklenir. Bu sistem ile yüksek faizli kredi çekenler düşük kredi oranlarından yararlanabilir ve daha rahat bir ödeme planına sahip olabilir.
Kredi yapılandırma için bankalardan ret cevabı alanlar “Yapılandırma nasıl yapılır?” sorusunu sormaya devam ediyor. Bankasından çektiği kredi için yapılandırma alamayanlar bankalara dava açabiliyor. Üstelik “Eski krediler etkilenmez” şeklinde bir hüküm sözleşmede yer alıyor olsa da tüketici mahkemesine gitmek mümkün. Vatandaşlar, tüketici mahkemesine giderek kredi yapılandırılsaydı oluşacak farkı bankadan talep edebiliyor. Vatandaşların yaşadığı bu durum mağduriyet olarak değerlendiriliyor. İhtiyati tedbir kararı ile yeni faiz oranları üstünden yapılandırma istenebiliyor. Ayrıca bankaların yapılandırma taleplerini reddetmesi durumu kötüye kullanma olarak değerlendirilebiliyor. Üstelik kredilerin yakın tarihte ya da bir yıl önce çekilmiş olması durumu değiştirmiyor. Kanuna göre herkes bu taleple tüketici mahkemesine başvurabiliyor.
Kredi yapılandırma için gerekenler dava açmakla sınırlı değil. Dava dışında uygulanacak çözüm ise yine bir bankayla iletişime geçmek oluyor. Krediyi yapılandırmayan bankadan farklı bir bankaya giderek düşük oranda yeni bir kredi çekilebiliyor ve bu çekilen kredi ile diğer bankadaki borç tamamen kapatılabiliyor. Bu sayede kredi yapılandırma işlemi yapmadan da düşük faizli kredi imkanından yararlanılmış oluyor. Kredi yapılandırması için bu yöntem tercih edildiğinde tüketicilerin dava süreçleriyle uğraşmasına gerek kalmıyor.
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