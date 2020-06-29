Yüksek faizli kredilere yapılandırma mümkün mü? Kredi yapılandırma nasıl yapılır?

Pandemi sürecinin ardından normalleşme adımları atılırken bankaların verdiği krediler de ev sahibi olmak isteyenlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Bu sürecin öncesinde bankadan kredi çekmiş olan vatandaşlar ise kredi yapılandırma işlemi için çeşitli yollar arıyor. Kimi bankaların konut kredisi faizleri düşmeden evvel kredi çekmiş olan müşterilerine, kredi yapılandırma talepleri için ret yanıtı verdiği biliniyor. Duruma tepkili olan vatandaşlar; “Kredi yapılandırma nasıl olur?” sorusunun yanıtını arıyor.

Özellikle kredi sözleşmesi içerisinde yer alan hüküm nedeniyle yapılandırma talebi geri çevirilen vatandaşlar, farklı yollarda kredilerini yapılandırıp yapılandıramayacaklarını merak ediyor. Kredi yapılandırması konusunda yasalar ve tüketici mahkemesi kredi çeken vatandaşın yanında duruyor. Dolayısıyla yüksek faizle kredi çekenlere yapılandırma olanağı sağlanabilmesi için başvurulacak çok sayıda yol bulunuyor.

Kredi yapılandırma nedir?

Kredi yapılandırma işlemi; çekilen kredi üzerinden bankayla anlaşma yoluna giderek yeni bir ödeme planı oluşturmaktır. Kredi yapılandırması ile taksit ödemelerinde sayı olarak bir artış oluşurken uzun vadede toplam borca belirli oranda faiz eklenir. Bu sistem ile yüksek faizli kredi çekenler düşük kredi oranlarından yararlanabilir ve daha rahat bir ödeme planına sahip olabilir.