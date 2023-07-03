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YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023: Zamlı hızlı tren biletleri ne kadar, kaç TL oldu? TCDD'den yüzde 30 zam!

03.07.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek hızlı tren bilet fiyatları ile ilgili son dakika olarak geçilen zam haberlerinin ardından detaylar merak konusu oldu. TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptığını duyurdu. Birçok kişi basında yer alan haberler sonrası arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, zamlı hızlı tren biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 YHT yüksek hızlı tren bilet fiyatları...

YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023: Zamlı hızlı tren biletleri ne kadar, kaç TL oldu? TCDD'den yüzde 30 zam!

Yüksek hızlı tren bilet fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatilin ardından zam haberleri gelmeye başladı. TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı ve güncellenen fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi. Birçok kişi internette "Zam sonrası hızlı tren biletleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 yüksek hızlı tren bilet fiyatları ve detaylar haberimizde...

YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI 2023

Yüksek hızlı tren bilet fiyatları zamlandı.

Bilindiği üzere; TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yapmıştı.

Son olarak TCDD, 2023 Ocak ayında YHT biletlerine yüzde 17 zam yapmıştı.

Kurban Bayramı sonrası yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına yüzde 30 zam geldi.

ANKARA - İSTANBUL YHT BİLET FİYATI

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 248 TL’den 323 TL’ye çıktı.

ANKARA - KONYA YHT BİLET FİYATI

Gelen zam ile Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye yükseldi.

ANKARA - ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATI

Ankara-Eskişehir YHT bilet fiyatı ise 136 TL oldu.

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