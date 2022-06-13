YHT bilet fiyatları, gelen son zam sonrasında birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İstanbul-Ankara-Konya arasında düzenli olarak Yüksek Hızlı Tren seferlerini kullanan vatandaşlar, yapılan son zammın ardından YHT bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri ne kadar oldu? 13 Haziran İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatları ne kadar?

YHT BİLETLERİ NE KADAR OLDU?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin biletlerine yüzde 30'luk zam oranının yansımasının ardından vatandaşlar güncel bilet fiyatlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Buna göre;

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatları yapılan zammın ardından 151'dan 195 liraya yükseldi.

Konya-İstanbul arası YHT bilet fiyatları 235 lira, Konya-Ankara arası yüksek hızlı tren bilet fiyatı 87 lira oldu.

OCAK AYINDAN BU YANA YAPILAN DÖRDÜNCÜ ZAM

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları gelen zamların ardından dördüncü kez değişiklik gösterdi. Ocak ayından bu yana ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından YHT bilet fiyatlarına dördüncü kez zam yapıldı. Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15'lik zam oranının ardından Haziran ayında YHT bilet fiyatlarına yüzde 30'luk zam yapıldı.

