Yüksek kredi kartı limitleri için son 48 saat! 16 Şubat pazartesi her şey değişiyor... Yeni dönemin şifresi '400 bin TL'

Kredi kartlarında limit değişikliği için son iki güne girildi. 16 Şubat 2026 pazartesi itibarıyla tüm kredi kartlarında limitler düşecek, yeni limitler gelir durumuna göre hesaplanıp yansıtılacak. Vatandaşlar şimdiden "Yeni kredi kartı limitim ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, yeni dönemin şifresi ise '400 bin TL kuralı olacak. Söz konusu limit değişikliğinde ise iki harcama kapsam dışı bırakıldı. İşte kredi kartlarındaki limit değişikliğiyle ilgili tüm detaylar...

Devrim Karadağ

Kredi kartı düzenlemesi için artık geri sayıma geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı ile bankalara talimat gitti, tüm vatandaşların kredi kart limitleri yeniden belirleniyor. Yüksek kredi kartı dönemi için son 48 saat... İki gün sonra 16 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla kredi kartı limitleri yeniden hesaplanıp güncellenecek. Söz konusu yeni uygulamada, bir kişinin farklı bankalardaki tüm kartlarının toplam limiti esas alınacak.

KRİTİK DETAY: 400 BİN TL KURALI

NTV'de yer alan habere göre; BDDK’nın belirlediği yeni çerçevede 400 bin TL toplam limit eşiği dikkat çekiyor. Farklı bankalardan alınmış kredi kartlarının toplam limiti bu tutarın altında olan kullanıcılar için otomatik bir düşüş öngörülmüyor. Ancak toplam limit 400 bin TL’yi aşarsa, söz konusu kartlar yeniden değerlendirmeye alınacak.

Örneğin üç ayrı bankada toplam 600 bin TL limiti bulunan bir kart sahibi, sınırı aştığı için yeni düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Bankalar bu durumda kullanılmayan limitleri ve gelir beyanını dikkate alarak yeniden hesaplama yapacak.

KREDİ KARTI LİMİT NASIL DÜŞÜRÜLECEK?

Yeni sistemde hesaplama yöntemi netleştirildi. Örneğin 600 bin TL limitli bir kartta yıl içinde 400 bin TL harcama yapılmışsa, kullanılmayan 200 bin TL’lik kısmın yüzde 50’si silinecek. Bu durumda toplam limit 500 bin TL’ye çekilecek.

TOPLAM KREDİ KARTI LİMİTİ 750 BİN TL’NİN ÜZERİNDEYSE...

Ayrıca karar tarihi itibarıyla toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kart sahiplerinde daha katı bir uygulama devreye girecek. Bu kişilerin kart limitleri, hesap kesim tarihindeki en düşük kullanılabilir limitin yüzde 80’i oranında azaltılacak.

GELİR BELGESİ VE YENİ KART KURALLARI

Düzenleme kapsamında bankalar, müşterilerden gelir belgesi talep edebilecek. Amaç, kredi kartı limitlerinin kişinin beyan edilen gelirine uygun hale getirilmesi ve finansal istikrarın korunması. 2026 itibarıyla yapılacak yeni kredi kartı başvurularında ise ilk yıl için limit, maaşın en fazla iki katı olarak belirlenecek.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI MUAF

BDDK’nın açıklamasına göre eğitim ve sağlık giderleri genel limit hesaplamasının dışında tutulacak. Bankalar bu ödemelerin teknik olarak ayrıştırılması için altyapı çalışmalarını tamamlayacak. Böylece temel ihtiyaç harcamalarının kısıtlanmaması hedefleniyor.

PAZARTESİ RESMEN BAŞLIYOR

Yeni kredi kartı limit düzenlemesi, özellikle birden fazla bankada yüksek limit kullanan tüketicileri doğrudan etkileyecek. Pazartesi günü itibarıyla uygulama resmen başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı
