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Yüksek kur ve pandemi e-ticareti zirveye taşıdı

12.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ile birlikte ticaret hayatında birçok anlayış kökten değişmeye başlarken Türkiye’nin büyük bir hızla artan e-ticaret hacmi yüksek kurun da etkisiyle altın çağını yaşadığı ifade edildi. Uzmanlar uygulanan yüksek kur politikasının yabancılar açısından Türkiye pazarının cazibesini arttırdığını vurguladı.

Yüksek kur ve pandemi e-ticareti zirveye taşıdı

Dünyada ve Türkiye’de gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün büyüyen, pandemi etkisiyle hızla değer kazanan e-ticaret sektörü, artık her kesimden insanın ticaret yapabildiği, sanal mağazalar açarak ürün alıp satabildiği dev bir pazar haline geldi.

Araştırmalara göre pandemi döneminde online alışverişi tercih edenlerin oranı ortalama olarak yüzde 40 civarında arttı. Bu da ticarete ilgi duyan herkesin iştahını kabartıyor. Ayrıca yüksek kurun sağladığı avantajlar uluslararası firmaların Türkiye pazarına ilgisini arttırdı. Türk ürünleri yurtdışında her zamankinden çok daha fazla talep görüyor.

“YÜKSEK KUR TÜRK ÜRÜNLERİNE TALEBİ ARTTIRDI”

“Bazen krizler aynı zamanda içerisinde fırsatları da barındırır. Türkiye için yükselen kurun dezavantajları kadar bazı avantajları da var” diyen Okyanusi şirketinin kurucusu ve e-ticaret uzmanı Akın Yılmaz kur artışıyla birlikte son zamanlarda yurtdışı kaynaklı siparişlerin katlanarak arttığını vurguladı.

İngiltere, Rusya ve Amerika başta olmak üzere uluslararası arenada Türkiye e-ticaret pazarına ilginin hızla büyüdüğünü belirten Yılmaz, “Pandemi gibi bir küresel salgında birçok sektör ciddi zararlar yaşarken sağlık, temizlik, lojistik, e-ticaret benzeri sektörler ise inanılmaz büyüdü. Kur artışıyla yabancı para birimlerinin değer kazanmasına da böyle bakarsak Türk üreticisi, girişimcisi için bazı alanlarda büyük fırsatlar ortaya çıkması kaçınılmaz. Yeterli donanıma sahip ticari işletmeler artık uluslararası ticaretle Dolar, Euro, Sterlin üzerinden para kazanıyor, ülkemize döviz girdisi artıyor, yeter ki üretime devam edelim” dedi.

“KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN KAZANIR”

“Krizi fırsata çevirmenin en önemli unsuru değişime ve yeniliklere açık olmaktır” şeklinde konuşan Yılmaz, “Zaman zaman ortaya çıkan farklı gelişmelerle eski alışkanlıklarımızla yürütülen geleneksel ticari anlayış işlevsiz hale gelebiliyor. Hızlı tepki verebilmeye her zaman hazır olmalısınız. Giderek zorlaşan rekabet ortamında müşterilerinize rakiplerinizden daha özel ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeli, zamanın ruhunu dikkate alarak hitap etmelisiniz. Farklı pazarlar keşfederek ve tanıtım faaliyetleri ile de pazar payınızı arttırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yabancı para birimlerindeki değer artışını örnek gösteren Yılmaz şöyle konuştu:

“Örneğin artan kur aslında bazı fırsatları da beraberinde getirdi. Son dönemde yabancıların Türkiye e-ticaret ortamına ilgileri çok arttı, talepler de bunu gösteriyor. Türk malı ürünler yabancılar için çok uygun fiyatlı hale geldi. Yabancı ülkelere ürün satışları yükselişteyken, bilgi birikimi, teknolojisi, donanımı buna hazır olan ticari girişimciler için yurtdışı işbirlikleri kurmak, yeni pazarlara açılmak için ideal bir ortam. Euro ve Dolar gibi değerli para birimleri üzerinden satış yapan tüccarlarımız yüksek gelirler elde edecek ve ülkemize döviz girdisi artacak. Lojistik avantaj, kaliteli ürün ve uygun fiyat politikası ile Çin’den daha cazip bir ülke olduğumuz görülüyor."


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