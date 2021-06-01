Yüksek rakımlı yerde tavuk yetiştirip, internetten satıyorlar! Türkiye'de örneği yok

Uzuncaköse, elde ettiği yumurtaları başta Çorum olmak üzere Ankara, Samsun ve çevre illerin yanı sıra pek çok farklı ilden talep edenlere gönderiyor.

Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak tüketicilerin beğenisine sundu.

Tavuklarını 3 yıldır mayıs ayında Taşlığındere mevkisine götürdüğünü belirten Uzuncaköse, "En iyisini yapmak istedik ve gördük ki bu işte en kalitelisini yapmanın yolu yayladan geçiyor çünkü yaylada hiçbir yabani ilaç, gübre, kimyasal yok." dedi.

"LEZZETİ BAMBAŞKA OLUYOR"

Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını anlatan Uzuncaköse, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor, farklı bir tonda oluyor, lezzeti bambaşka oluyor.

Uzun zaman köy yumurtası yemeyenler, yaylada ürettiğimiz yumurtayı yediğinde, 'yumurtanın tadını unutmuşuz' diyor. Bu da bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Tavukların yüksek rakımlı arazide özgürce dolaştığını anlatan Uzuncaköse, şöyle devam etti: "Kümeste, çiftliklerde hayvanlar çok sıkışık ortamda yaşadığı için çabuk hastalanabiliyorlar ancak burada özgürler.

Hayvan istediği zaman dışarı çıkıp sevdiği otu yiyebiliyor. Bu da tavukların hastalanmasını önlüyor. Su taşıması, günlük bakımı belki daha zahmetli ama buna değiyor. Ailemle birlikte tavuklarla en iyi şekilde ilgileniyoruz."