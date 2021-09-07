FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüksekova’da ’sarı altın’ hasadına başlandı

Yüksekova’da ’sarı altın’ hasadına başlandı

07.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’sarı altın’ olarak nitelendirilen mısırın hasadına başlandı. Yüksekova merkeze bağlı Demirkonak köyünde biçerdöverlerle mısır hasadı yapıldı.

Yüksekova’da ’sarı altın’ hasadına başlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’sarı altın’ olarak nitelendirilen mısırın hasadına başlandı.

Yüksekova merkeze bağlı Demirkonak köyünde biçerdöverlerle mısır hasadı yapıldı. Hasadı beraber yapan çiftçiler kış hazırlığına da başladı. Geçen yıl 10 bin dekar olan mısır ekim alanı, bu yıl 17 bin dekarı geçerken, sulu tarım dolayısıyla kuraklıktan etkilenmeyen mısır üretiminde sağlanan verim çiftçiyi memnun etti. Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çiftçiyi doğru yönlendirmesiyle verim kaybı yaşanmadan doğru tarım yapılması sonucunda iyi verim alınmasıyla 45 ton silajlık mısır elde edildi.

" BU YIL VERİMLİ GEÇTİ"

Bu sene hasadın verimli geçtiği belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, ’’Bugün Demirkonak köyümüzde çiftçilik yapan Şeraffetin Ertuğrul’un mısır bahçesindeyiz. Bizde eşlik ederek silajlık mısır hasadını yaptık. Bu bölgede bulunan Demirkonak, Çukurca köylerimizde Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin öncülüğünde yonca, buğday, mısır, arpa ve fasulye silajlık ekimini yaptık, bugün de hasadını gerçekleştirdik. Yüksekova ilçemizde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Hakkari Valiliği İl Özel İdaresinin katkılarıyla toplamda Yüksekova ilçemizde 86 ton tohum ekimini gerçekleştirdik. Bugün de bu tohumlarımızın bir kısmının hasadına başladık. Buna öncülük yapan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teşekkür ederim’’ dedi.
Çiftçilik yapan Şeraffettin Ertuğrul, ’’Bu tohumları bize 5 ay önce Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafında verildi. Biz de ekimi yaptık ve çok emek verdik. Biz bu tarlayı her zaman 6 kişi olmak üzere sulamasını yaptık. Şimdi de hasat zamanına geldik. Şükür emeğimizi de hasadıyla alıyoruz. Bugün bize burada destek veren Yüksekova ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eylem Şener ise "’Biz de bugün burada çiftçilerimizle beraber hasada başladık ve çok güzel geçiyor. Biz de ilk kurulduğumuzdan beri bu tarım alana destek verdik vermeye de devam edeceğiz. İnşallah Yüksekova için kullandığımız ‘Yüksekova’da tarım seferberliği başladı’ adı altında tüm ilçeyi tarımla birleştireceğiz’’ şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dededen kalma gelenek geçim kaynakları oldu! Kilosu 40 liraDededen kalma gelenek geçim kaynakları oldu! Kilosu 40 lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın müşterilerinin dertlerini dinlemeye daha fazla dayanamadıKadın müşterilerinin dertlerini dinlemeye daha fazla dayanamadı
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Son 8 ayda 75,7 milyon kişi tercih etti!Son 8 ayda 75,7 milyon kişi tercih etti!
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Hayallerindeki eve dönüştüler! Eski otobüsten yuva yarattılar

Hayallerindeki eve dönüştüler! Eski otobüsten yuva yarattılar

Doğumunu canlı yayınlayacak! Teklifi dudak uçuklattı

Doğumunu canlı yayınlayacak! Teklifi dudak uçuklattı

Her gün kendisini zehirliyor! Böyle bağımlılık görülmedi

Her gün kendisini zehirliyor! Böyle bağımlılık görülmedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.