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Yumurta üretimi düşüyor!

TÜİK'e göre yumurta üretimi geçen yıl kasımdan bu yana sürekli düşüyor. Son 6 ayda yaklaşık 330 milyon adet azalan yumurta üretimi, bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 9,7, nisan ayında ise yüzde 9,1 düştü.

Yumurta üretimi düşüyor!

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünün nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerine göre, nisanda tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti.

Nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi yüzde 23,5 arttı.

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Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 ve tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

Nisanda yumurta üretimi mart ayına göre de yüzde 5 düşerek, 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi. Geçen yıl kasımdan itibaren yumurta üretimi düşüyor. Kasımda tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, bu yılın ocak ayında yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8, martta ise yüzde 8,8 azaldı.

Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son 6 ayda, 329 milyon 593 bin adet düşerek, bu yılın nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
yumurta
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