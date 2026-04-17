Yunan'a ilgi rekor seviyede! Türkler yarım milyon euro bıraktı

Türk turistlerin Yunanistan’a ilgisi rekor seviyeye ulaşırken, adaların yanında Ege adalarının ardından Atina ve Selanik gibi büyük şehirler de öne çıkmaya başladı.

Yunan'a ilgi rekor seviyede! Türkler yarım milyon euro bıraktı
Cansu Çamcı

Türk turistlerin Yunanistan'a olan ilgi son yıllarda artış gösterirken, seyahat rotalarının da çeşitlendiği görülüyor. Daha önce ağırlıklı olarak Doğu Ege adalarını tercih eden Türk ziyaretçiler, artık Atina ve Selanik gibi ana karadaki büyük şehirlere de yöneliyor.

Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısı her yıl artmaya devam ediyor. Ziyaretçi sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğu 2024 yılına oranla geçen yıl bu sayının daha da arttığı tahmin ediliyor.

VİZE KOLAYLIĞI ARTIŞI HIZLANDIRDI

Artışta, 2025 boyunca uygulanan kapıda vize programının etkili olduğu belirtiliyor. Ege’deki 10 adayı kapsayan bu uygulama sayesinde yaklaşık 1,1 milyon Türk turist, Rodos, Kos ve Sakız gibi destinasyonlara kolaylıkla seyahat etti.

Özellikle Çeşme-Sakız ve Bodrum-Kos hatları yoğun ilgi görürken, Ayvalık ve Kuşadası’na yakın olan Midilli ve Sisam da ziyaretçi sayısını artırdı. Limni, Leros ve Sömbeki gibi daha küçük adalarda ise yıllık artış oranı yüzde 40’ın üzerine çıktı.

BÜYÜK ŞEHİRLERE İLGİ ARTIYOR

Türk turistlerin ilgisi yalnızca adalarla sınırlı kalmadı. Atina Havalimanı verilerine göre Türkiye, ilk kez en büyük 10 uluslararası pazar arasına girerek yüzde 2,5 paya ulaştı.

Selanik ise tarihi bağlar ve artan uçuş seçenekleri sayesinde cazibesini korumaya devam etti. İstanbul ve Ankara’dan düzenlenen uçuşların artması da bu ilgiyi destekledi.

YARIM MİLYAR EURO BIRAKTILAR

Bankacılık verileri ve sektör raporları da Türk turistlerin Yunanistan’da yüksek harcama potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

Kathmeri'ni gazetesinin paylaştığı verilere göre, Turizm gelirlerinde Türkiye pazarının payının yarım milyar Euro'nun üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

FİYAT ETKİSİ VE YATIRIM İLGİSİ

Türkiye’de artan enflasyon ve tatil maliyetleri, özellikle orta ve üst gelir grubundaki turistleri Yunanistan’a yönlendiren önemli faktörler arasında.

Öte yandan, Atina ve Selanik başta olmak üzere Yunanistan’daki gayrimenkul yatırımlarına Türk yatırımcıların ilgisinin de sürdüğü gözlemleniyor.

