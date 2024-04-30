FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yunan adalarına ekspres vize uygulamasında sayı arttı! Bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak

Yunan adalarına ekspres vize uygulamasında sayı arttı! Bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak

30.04.2024 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulamasında sayı artırıldı. Ekspres vize bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği kararı duyururken 10 adayı da isim isim açıkladı.

Yunan adalarına ekspres vize uygulamasında sayı arttı! Bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'teki hesabından yaptığı paylaşımla ekspres vize uygulamasının geçerli olacağı ada sayısının artırıldığını duyurdu. Buna göre, Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.

ghgh

HANGİ ADALARDA GEÇERLİ?

Türkiye'den gelen ziyaretçiler İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

1 İLA 7 GÜN ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olabiliyor ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamıyor.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti 60 avro.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor! MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ Mayıs ayı için kararını duyurduDoğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ Mayıs ayı için kararını duyurdu
BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacakBDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak
Anahtar Kelimeler:
Vize Yunanistan
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı

Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı

'Sigara satmama' kararı için en net açıklama geldi

'Sigara satmama' kararı için en net açıklama geldi

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK verilerinde ortaya çıktı

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK verilerinde ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.