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Yunan adalarına Türk vatandaşlar için vize muafiyeti! Detaylar ortaya çıktı, vize ücreti...

09.12.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyetinin uygulanacağının açıklanmasıyla detaylar merak ediliyordu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 aylık pilot bir program olacağını belirttiği vize için ücretin ise 60 euro (1873 TL) olacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

Yunan adalarına Türk vatandaşlar için vize muafiyeti! Detaylar ortaya çıktı, vize ücreti...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını söyledi.

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DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: VİZE ÜCRETİ 60 EURO OLACAK

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şu şekilde:

  • Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.

  • Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.

  • Vizenin ücreti 60 Euro olacak.

  • Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.

  • 10 adada hayata geçecek.

  • 12 aylık pilot bir program olacak.

  • Uygulama, Schengen sisteminin işleyişinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

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DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ KEÇELİ: 'YÖNETMELİK YUNANİSTAN TARAFINDAN HAZIRLANIYOR'

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

Uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini anlatan Keçeli, "Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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vize muafiyeti yunan adaları
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