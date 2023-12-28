YURT DIŞI BORÇLANMASI 2024: Asgari ücret ile yurt dışı borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret ile değişti!

Yurt dışı borçlanması 2024 Ocak ayı itibarıyla zamlandı. 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. İşte 2024 yurt dışı borçlanması tutarı ile ilgili detaylar...

2024 YURT DIŞI BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?

Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 6 bin 36 lira 53 kuruş ödüyor. Bu tutar yeni asgari ücretle 9 bin 1 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık 2 bin 964 lira seviyesinde fark oluşacak.

YURT DIŞI BORÇLANMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Borçlanma işlemi için başvuruda bulunurken istenen evraklar şunlardır:

Yurt dışı hizmeti borçlanma talep dilekçesi (Bu belgenin olmadığı hallede yurt dışı hizmet borçlanması isteğine dair bir dilekçe ile de başvuru yapmak mümkündür).

Başvuruda bulunan kişinin yurt dışında çalıştığı yerin bağlı bulunduğu vergi dairesi, birlikler veya meslek kuruluşları tarafından verilmiş olan hizmet belgesi.

Yurt dışında çalışılan ülkede bağlı olunan sigorta kurumundan temin edilecek olan sigorta kartı ya da hizmet cetveli.

Yurt dışında çalışılan ülkede yer alan Türk temsilciliklerinden temin edilecek ve yurt dışı borçlanması için kullanılacağının belirtilmesi gereken hizmet belgesi.

Yurt dışında çalışılan iş yerinden temin edilecek olan hizmet sürelerini ispatlar nitelikteki belge (bonservisleri ile beraber pasaportta yer alan çalışma izinlerine ait Türkçe tercümeler).

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan 2024 asgari ücret zammı hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3 buçuk kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir.”

Bakan Işıkhan, bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücretin, çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ettiğini hatırlatarak, “Komisyonun nihai hedefi tüm tarafların görüşlerini, taleplerini ve mevcut sosyo-ekonomik koşulları gözeterek bu sınırı belirlemektir. Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz ise işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında bir hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle, bu süreci olumlu ve makul yaklaşımlarıyla ortak bir mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş Başkanı Sayın Ergün Atalay’a ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol’a ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum”

Bakan Işıkhan işveren tarafı ve işçi tarafının; çalışanların, işverenlerin ve ülkenin mevcut şartlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine vardıklarını ifade etti:

“Burada bir asgari ücret alt sınırı belirmenin yanı sıra, sorunların çözümü noktasında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın sergilenmesini de çalışma hayatımızın geleceği açısından çok önemli bulduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Elbette en büyük teşekkürü, güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ve işçiyi de işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a etmek istiyorum. İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde ve komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum.”

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı’nın emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurgulayıp şu açıklamayı yaptı:

“Milletimizin müreffeh yarınları için sosyal devlet sorumluluğumuzu tüm imkanlarımızı kullanarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam vizyonumuzla geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşası için katma değer üretmeye de devam edeceğiz.”

Bugüne kadar olduğu gibi çalışma hayatının ihtiyaçlarını, tüm paydaşlarla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceklerini kaydeden Işıkhan, “Bu anlayışla kalkınma hamlemizin en büyük itici gücü olan sosyal barışı ve çalışma barışını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.





