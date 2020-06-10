FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yurt dışına uçuş tarihi belli oldu

Yurt dışına uçuş tarihi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Ekşi, "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.

Yurt dışına uçuş tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

sefer

THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem
Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce yeni vaka ortaya çıktı! Maskesiz çıkmak yasaklandı

Yüzlerce yeni vaka ortaya çıktı! Maskesiz çıkmak yasaklandı

15 Temmuz'dan sonra irtibatını kesmemiş

15 Temmuz'dan sonra irtibatını kesmemiş

1 Temmuz'dan itibaren yüzde 2 olacak

1 Temmuz'dan itibaren yüzde 2 olacak

Türkiye'nin en değerli 20 markası

Türkiye'nin en değerli 20 markası

Faturalarla ilgili önemli karar!

Faturalarla ilgili önemli karar!

Yarından itibaren başlıyor!

Yarından itibaren başlıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hele şükür inşallah açın yani ekmegimizden olduk. karayolunuda sınırların açılsın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Emekliye müjde! İhtiyaç halinde anında düşük faizli kredi alabilecekler! İşte o bankalar...

Emekliye müjde! İhtiyaç halinde anında düşük faizli kredi alabilecekler! İşte o bankalar...

Devletten aylık 670 TL maaş desteği! Bu şartları sağlayanlar alabiliyor...

Devletten aylık 670 TL maaş desteği! Bu şartları sağlayanlar alabiliyor...

Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek! Başvurular başladı...

Kaymakamlıktan 900 TL'ye varan maddi destek! Başvurular başladı...

Rusya'nın petrol geliri yüzde 25 azaldı

Rusya'nın petrol geliri yüzde 25 azaldı

Bakan Albayrak: İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.