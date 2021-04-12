Yurt dışında gördü! Sipariş üzerine kalem ucuyla yapıyor

Derince’de yaşayan Hüseyin Sarı, kendi çabası ile kurşun kalem ucuna heykel yapma sanatını öğrendi. Bugüne kadar 200'den fazla eser üreten Hüseyin Sarı, Anıtkabir'den Eyfel Kulesi'ne, Mona Lisa'dan eşeğine ters binen Nasreddin Hoca figürüne kadar birbirinden ünlü birçok kişi, eser ve simgeyi kurşun kalem ucuna işledi. Hüseyin Sarı, hobi olarak başladığı bu sanatta sipariş üzerine işler yapmaya başladı.

‘BU SANATLA TANINARAK İSMİMİ DUYURMAK İSTİYORUM’

Yurt dışında bu sanatı gerçekleştiren birini internette görerek başladığını anlatan Hüseyin Sarı, "Ben 7 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Yurtdışında bunu yapan bir sanatçıyı görerek başladım.

Daha sonra bende bir tutkuya dönüştü ve çalışmalar peş peşe gelmeye başladı. Şu anda 200'ün üzerinde çalışmam var. Başlangıçta serbest çalışmalarla başladım.

Şu anda da sipariş üzerine çeşitli eserleri vücuda getirmeye devam ediyorum. Boş kalan zamanlarımda devam ettiriyorum. Eserlerim içerisinde figüratif objeler var. İnsan büstleri yapıyorum.

Kurumsal biblo çalışmalarım var. İsimlikler, Atatürk'ün imzası, Arapça çalışmalar, gelen taleplerin hepsine karşılık vermeye çalışıyorum. Hedefim dünyaya açılabilmek. Bu sanatla tanınarak ismimi duyurmak istiyorum. Başlıca hedefim bu" dedi.