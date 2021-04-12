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Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı ne zaman açılıyor? Bakan müjdeyi verdi!

TURİZM HABERLERİ  | 12.04.2021 10:58 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dakika açıklaması yaparak, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını söyledi.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı ne zaman açılıyor? Bakan müjdeyi verdi!

Son dakika haberine göre, Bakan Karaismailoğlu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.

BAKIRKÖY- BAHÇELİEVLER- KİRAZLI METRO HATTI

Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul açıklaması yaparak, "Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul, gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir" dedi.

2022 SONUNDA AÇILIYOR

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme için 1 trilyon 86 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını söyledi.

Projeler sayesinde yılda 1 milyon 20 bin vatandaşa doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, demir yollarının toplam yatırımlar içindeki payının yüzde 18,6 olduğunu aktardı.

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Karaismailoğlu, 202,2 milyar liralık bu meblağla hem yerel hem de bölgesel anlamda insan ve yük taşımacılığı alanında büyük bir iddia kazandıklarının altını çizerek, kent içi ulaşımda da raylı sistem projeleri gerçekleştirerek pek çok şehirde halkı trafik çilesinden kurtaran, konforlu, hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifiyle buluşturduklarını anlattı.

Son 19 yılda, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demir yolu hattının tamamını yenilediklerini belirten Karaismailoğlu, 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptıklarını, ülkeyi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline getirdiklerini, halen 3 bin 872 kilometre daha demir yolu yapımına devam ettiklerini aktardı.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas ve Konya-Karaman yüksek hızlı tren hatlarını yakın zamanda hizmete açacaklarını vurguladı.

UZUNLUĞU 147 KİLOMETRE

Bakan Karaismailoğlu, kent içi raylı sistem projelerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep olmak üzere, ülke genelinde 12 ayrı şehirde toplam 811,4 kilometrelik kent içi raylı sistemimiz bulunmaktadır. Bu hatların 312 kilometresini bakanlık olarak biz yaptık. Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312,2 kilometrelik raylı sistem hatlarında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden toplam 11 metro hattımızın toplam uzunluğu da 147 kilometreyi aşmaktadır."

Karaismailoğlu, İstanbul'a 80 kilometreden fazla kent içi raylı sistem kazandırdıklarını, yapımı devam eden metro hatlarının toplam uzunluğunun ise 91 kilometre olduğunu bildirdi.

8,4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA, 7 İSTASYONA SAHİP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün inceleme yaptıkları 8,4 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının da büyük bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bakırköy sahilden başlayan projemiz, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere 7 adet istasyona sahip olacaktır. İstasyonlarımızın çevresinde meydanlar oluşturarak, şehir planlaması açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Bu meydanlar istasyonların oluşturacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalara dönüşecekler. Hattımız yoğun yerleşim alanlarının altında zor bir bölgeden geçmektedir. Bugün itibarıyla bütün sorunlar çözülmüş, çalışmalar hızla devam etmektedir."

Karaismailoğlu, metro inşaatının tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sının, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47'sinin ve ray serimi işlerinin yüzde 25'inin tamamlandığını, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğunu anlattı.

Projeyi, 2022 sonunda tamamlayıp halkın hizmetine sunmayı planladıklarını aktaran Karaismailoğlu, bu hattın diğer toplu taşıma modlarıyla, Bağcılar-Kayaşehir, Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, İkitelli-Ataköy metro hatlarıyla ve Marmaray ile birbirine bağlanacağını söyledi.

"KANAL İSTANBUL GÜNDELİK SİYASETİN ÜZERİNDE STRATEJİK BİR KONUDUR"

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nı, üçüncü köprüyü, Kuzey Marmara Otoyolunu, Avrasya Tünelini hatta Boğaziçi Köprüsünü yapmayın" diyenleri ve bu şekilde yapılan dayatmaları unutmadıklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, "O zaman onların dediklerine boyun eğseydik ne İstanbul Havalimanı ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne Kuzey Marmara Otoyolu ne de Avrasya Tüneli olurdu. Bu projelere karşı çıkanlar ile Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar hep aynı zihniyet." diye konuştu.

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Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul'un dünyanın lojistik vizyon projesi olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler, siyasi çekişmeleri değil, halka hizmeti esas alıyoruz. Çünkü biz halka hizmeti, 'Hakka hizmet' olarak görüyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun. İhtiyaçlarını, endişelerini çok iyi biliyoruz. Bakanlık olarak var gücümüzü ve irademizi her zaman İstanbul'u imar ve inşa etmek üzere kullanacağız."

Bakan Karaismailoğlu'na inceleme gezisi esnasında üstlenici firma yetkilileri ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.

AA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadi ordan bitirdiniz memleketi kanal istanbulun güzergahını kimlere peşkeş çektiniz haritadan açıklayın madem çok dürüstsünüz
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