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Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Eşyanın gümrük kıymetine kargo ücreti eklenecek

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.11.2024 11:33
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Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelen eşyalara ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Karar’ın 63. maddesinde yapılan değişiklikle, yurt dışından sipariş edilen ve posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gönderilen ürünlerin nakliye ücretlerinin de eşyanın değerine dahil edileceği kararlaştırıldı.

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Eşyanın gümrük kıymetine kargo ücreti eklenecek

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen basitleştirilmiş usulde beyanı yapılan eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de ilave edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak.
Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA

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