Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergilerde değişiklik Resmi Gazete'de...

Posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla bir gerçek kişiye, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerinden gelen ve kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşyada ödenecek maktu vergi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı. Konuya ilişkin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin muafiyet düzenlemelerinde, hâlihazırda tek ve maktu vergiye tabi ve posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince beyan edilen eşya için geçerli olan 1500 euro kıymet limiti 150 euroya düşürüldü.

150 EUROYA KADAR OLAN ÜRÜNLERDE VERGİ YÜZDE 30 OLDU

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 30 vergi alınacak. Diğer ülkelerden gelen eşya için hâlihazırda yüzde 20 vergi oranı uygulanıyor. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda bu oranlara ilave yüzde 20 tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER SİSTEMİ İTHALATI

Karar ile Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan “Yurtdışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi” ile yurt dışından Türkiye'ye tetkik amacıyla gelecek biyolojik materyallere, söz konusu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi durumunda muafiyet tanındı.

Posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo firmalarının dolaylı temsil yetkisi kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlemeler yapılarak dolaylı temsilcilere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel ve kamu kuruluşlarına gelen bu kapsamdaki eşyanın beyan yetkisi ile Türkiye'ye tıbbi tetkik amacıyla gönderilen örnek numunelerin beyan yetkisi verildi.

GÜMRÜKSÜZ GİREN ARAÇLAR 10 YIL SONRA SATILABİLECEK

Cumhurbaşkanının kendisi ve ikametgahı için getirilen araçlarla, askeri, Emniyet ve istihbarat teşkilatları ile MKE’nin asli görevleriyle ilgili yapılan araç ithalatında gümrük vergisi muafiyeti devam edecek. Ancak bu araçların satışının önünü açacak bir hüküm de düzenlemeye eklendi.

Yapılan yeni düzenlemeyle bu araçların 10 yıla kadar gümrük vergisi ile satılabileceği, 10 yılın ardından ise gümrük vergisiz olarak satılabileceği hükme bağlandı.

Karar 1 Mayıs 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.



