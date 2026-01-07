FİNANS

Yurt dışından e-ticaretle alınan 30 euroya kadar eşya için basitleştirilmiş gümrük dönemi sona erdi

Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından ​​​​​​​gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere ilişkin özellikle ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler sonucunda Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından yeni uygulamaların ortaya konulduğu belirtildi.

Söz konusu ürünlere yönelik Avrupa Tüketici Örgütünün gerçekleştirdiği ürün güvenliği test sonuçlarına işaret edilen açıklamada, bu platformlardan satın alınan ürünlerin büyük çoğunluğunun AB ürün güvenliği gerekliliklerini karşılamadığını, bazı ürünlerde yüksek oranda toksik ve kanserojen madde tespit edildiğini aktarıldı.

Açıklamada, AB'nin, ilgili e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere yönelik geçiş dönemi için ilave vergiler getirdiği, bu yıl için de basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen kaldıracağı belirtildi.

ABD'de de 800 doların altındaki siparişlere yönelik basitleştirilmiş gümrük işlemlerine de son verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz aylarda Bakanlığımızca ilgili alışveriş platformlarından temin edilen ürünlere yönelik gerçekleştirilen denetim ve laboratuvar analizlerinde, Avrupa Tüketici Örgütü ve uluslararası kuruluşlarca yayımlanan bulguları teyit eder nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda sınır ötesi e-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerden farklı kategorilerde temin edilen 182 ürün incelenmiş, uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçları çerçevesinde ilk etapta uygunsuzluk oranının çok yüksek olduğu ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünleri, 20 Ekim 2025 tarihli Genelge uyarınca sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamı dışına çıkarılmıştı."

Açıklamada, e-ticaret platformları üzerinden ülkeye giren ürünlerin Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğu ve gerekli teknik düzenlemelere uyumu noktasında incelemelerin devam ettiği belirtilerek, vatandaşların güvenli ve sağlığa uygun ürünlere ulaşımını temin edecek ilave tedbirlerin alınması ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi.

YALNIZCA SINIR ÖTESİ E-TİCARET PLATFORMLARINA YÖNELİK TEDBİR ALINDI

Bu kapsamda uluslararası gelişmeler doğrultusunda ve ürün güvenliğiyle ilgili ortaya çıkan riskleri bertaraf etmek üzere Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın muafiyetlerle ilgili kısmında değişiklik yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gerçek kişiler adına gelen kıymeti 30 avroya kadar ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile ithalatı sonlandırılarak bu ürünlerin bundan böyle mevzuatın genel hükümlerine göre normal ithalat prosedürleri çerçevesinde ithalatı mümkün kılınmıştır. Yani, daha önce üç ürün grubuyla sınırlı olarak uygulanan düzenleme genişletilerek, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satışı yapılan tüm ürünler bakımından sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' uygulamasına son verilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, bu tedbir politikasının yalnızca sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik olduğunun, anılan ürün gruplarının normal denetimlere tabi olmak şartıyla ithal edilmesine ilişkin bir sınırlama getirmediğinin altı çizildi.

SAĞLIK NEDENİYLE GETİRİLECEK EŞYAYA BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK UYGULANACAK

Karar kapsamında, vatandaşların tedavi ve sağlık nedeniyle sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanması gereken ilaç ve takviye edici gıdalara ulaşmasının engellenmemesini teminen, kıymeti 1500 avroyu geçmemek üzere söz konusu eşyanın posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilerek basitleştirilmiş gümrük prosedürlerine tabi tutulmasına imkan sağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithal edilebilmesi de mümkün kılınmaya devam edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmalarını temin etmek ve tüketicilerimizi korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer taraftan, AB başta olmak üzere ürün güvenliği uyumu içerisinde olduğumuz Gümrük Birliği içindeki ticaret ortaklarımıza yönelik de karşılıklı tercihli düzenleme tesis edilmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı e-ticaret
