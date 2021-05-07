Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimi ilk çeyrekte 300 bin varil arttı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminin arttığını belirterek, "2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız." ifadelerini kullandı.

300 BİN VARİL ALINDI

Dönmez'in paylaştığı infografiğe göre, geçen yılın ilk çeyreğinde toplam petrol ve doğal gaz üretimi 6 milyon 19 bin varile ulaştı.

Yurt içinde doğal gaz üretimi gerçekleştirilen iller İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Düzce, Konya, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman olarak sıralandı. Bu dönemde petrol üretimi gerçekleştirilen iller ise Kırklareli, Adana, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt olarak kayıtlara geçti.

İnfografikte, petrol ve doğal gaz sektöründe 10 bin kişinin istihdam edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor.



2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu.



2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik.



Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız.???????????? pic.twitter.com/h0UqyGlyfZ — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 7, 2021



