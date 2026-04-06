FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu

Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi, yılın ilk çeyreğinde sağladığı yüzde 18,77'lik getiriyle küresel ölçekte referans kabul edilen endeksler arasında en fazla yükselen borsalar arasında yer aldı.

Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu

Yurt içi pay piyasaları, mart ayında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin yarattığı baskıya rağmen, yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korumayı başardı.

Borsa İstanbul'da en büyük ve likiditesi yüksek şirketleri barındıran BIST 30 endeksi, 2025 yılını 12.223,61 puandan kapatmasının ardından, bu yılın ilk çeyreğinde 14.518,03 puana yükselerek yatırımcısına yüzde 18,77 kazanç sağladı ve en fazla yükselen borsalar arasında ilk 10'da yer aldı.

BIST 30 endeksi söz konusu dönemde dolar bazında da yüzde 14,7 artışla dünyada en çok yükselen borsa endeksleri arasına girdi. Böylece ilk çeyrekte ortaya koyduğu performansla birçok önemli endeksin aksine yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Bu dönemde ABD'de New York borsasındaki ana endeksler başta olmak üzere Asya ve Avrupa'da işlem gören endekslerin çoğu geriledi.

Geçen yılı 11.261,52 puandan kapatan BIST 100 endeksi de ilk çeyreği 12.790,98 puandan tamamlayarak bu süreçte yüzde 13,6'lık yükseliş kaydetti. Endeks, ocakta yüzde 22,9 yükselerek Kasım 2022'den bu yana en iyi aylık performansını sergiledi.

BIST 100 endeksi, şubatta yabancı yatırımcıların girişinin sürmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervlerini artırmaya devam etmesiyle 14.532,67 puana çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Dezenflasyon sürecinin güçlü şekilde devam edileceğine yönelik yönlendirmeler de endekste alıcı seyri destekledi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM, KÜRESEL PİYASALARDA SERT SATIŞ BASKISI OLUŞTURDU

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan Orta Doğu’daki gerilim, mart ayında küresel piyasalarda sert satış baskısı oluşturdu. Bölgede süregelen jeopolitik risklerle, küresel piyasaların toplam değeri son bir ayda yaklaşık 14 trilyon dolar azaldı.

İran'ın dünyanın enerji ihtiyacının büyük bölümünün geçtiği önemli jeopolitik düğüm noktası Hürmüz Boğazı'nı gölgelemesi petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri tetikleyerek, küresel çapta enflasyon görünümünde ve merkez bankalarının politikaları üzerinde belirgin değişimlerin yaşanmasına neden oldu.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel merkez bankalarının olası "şahin" adımlarına ilişkin endişeler varlık fiyatlarını üzerinde baskı oluşturdu. Dolar diğer para birimlerine karşı güçlenirken, tahvil piyasalarında da satış baskısı oluştu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48702'ye çıkarak Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatları üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü baskının enflasyon görünümüne etkisiyle diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, dolar endeksi de 100 seviyesindeki güçlü seyrini sürdürüyor.

TCMB'DEN TÜRK LİRASI LİKİDİTE YÖNETİMİNDE ESNEKLİK SAĞLAMA ADIMLARI

Yurt içinde ekonomi yönetiminin hızlı pozisyonlanma ve etkili önlem geliştirme kapasitesi, küresel dalgalanmalara karşı görece daha dirençli bir görünüm oluşmasına katkı sağladı.

Küresel risklerin artmasıyla güçlenen dolar endeksi, diğer varlıkların seyrini etkiledi.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak önlemler alıyor. TCMB, bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı. TCMB, bu adımıyla hem kredi hem faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor ve Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor.

Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.

Söz konusu adım hem bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi hem de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, TCMB, bu hamleyle bankalardan döviz alınıp karşılığında TL verilmesi yoluyla piyasadaki likiditeyi artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Mart haftasında 137,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken 1 milyar 369,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 78,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
297.25
10.212.061.552,00
% 0.42
17:43
ISCTR
13.36
7.320.366.607,84
% 1.6
17:43
TUPRS
256.75
6.977.747.332,75
% 0.59
17:43
ASELS
338.75
6.641.236.277,50
% 2.5
17:43
AKBNK
70.5
6.458.868.411,45
% 2.55
17:43
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul TCMB borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.