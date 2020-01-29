Yurtiçinde 2019’da beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "Sektör, 2019 yılında yurtiçi satışlarda yüzde 6’lık daralma gösterdi. İhracata baktığımızda ise 2018 yılındaki adetleri tutturdu. Böylece güçlü bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız. 2019’da yurtiçinde beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu. İhracatta da 28 milyon adeti geçmiş oldu’’ dedi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2019 yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, yurtiçi ve yurtdışı beyaz eşya satışı adeti rakamları hakkında açıklamalarda bulunurken, 2020 yılı için de ÖTV desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Dinçer, ayrıca pazar konusunda Afrika Kıtası’nı önemsediklerini dile getirirken, bayiler konusunda da değindi. Toplantıya TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Kara, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz,TÜRKBESD Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç ve TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı katıldı. "Beyaz eşya üretimde Çin’den sonra Türkiye 2 numaralı konumda"

Beyaz eşya sektöründe Türkiye’nin yerini değerlendiren Can Dinçer, "Türkiye, beyaz eşya sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinin başında yer alıyor. Çin’den sonra Türkiye 2 numaralı konumda. Dünyadaki beyaz eşyanın yüzde 7’si ülkemizdeki fabrikalarda yapılıyor" dedi.

"2019 yılında yurtiçi satışlarda yüzde 6’lık daralma gösterdi"

2019 yılında büyüme satış adetleri hakkında bilgi veren Dinçer, "Sektör, 2019 yılında yurtiçi satışlarda yüzde 6’lık daralma gösterdi. İhracata baktığımızda ise 2018 yılındaki adetleri tutturdu. Böylece güçlü bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız. 2019’da yurtiçinde beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu. İhracatta da 28 milyon adeti geçmiş oldu. Türk beyaz eşyası, ihracatının yüzde 70’in üzerinde AB’ye yapıyor. Kendi markalarıyla ihracat yapmayı başaran çok önemli bir sektör. Buzdolabı ve çamaşır makinesi beyaz eşya sektörünün lokomotifi. Sektörde Buzdolabı ve çamaşır makinesi en fazla ihracat yaptığımız kalemler olarak görünüyor." şeklinde konuştu. Buzdolabı ve çamaşır makinesi rakamları

Buzdolabı ve çamaşır makinesi satış rakamlarını açıklayan Dinçer, "2019 yılında yurtiçinde satılan buzdolabı adetimiz; 1.7 milyon, ihracatta ise 4.8 milyon adet oldu. Yani 6 milyonun üzerinde buzdolabı üretimini konuşuyoruz. Çamaşır makinesi yurtiçinde satış adeti; 1.8 milyon, 5.6 milyon adette yurtdışı satış oldu. Bu da 7.4 milyon adetlik üretim oluyor." dedi.