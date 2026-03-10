FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yürüyedur Sanchez! Trump'ın baş destekçisi Alman şansölye iki kez aradı, cevap bile vermedi

Hem Filistin'de yaşanan insanlık dramında Filistin'in yanında yer alması hem de ABD'nin ve İsrail'in İran'a olan saldırılarının devamında ABD'lilere İspanyol üslerini kullandırmama kararıyla dünyanın konuştuğu adam olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu kez de Alman şansölyesiyle yaşadığı diyalogla gündem oldu.

Yürüyedur Sanchez! Trump'ın baş destekçisi Alman şansölye iki kez aradı, cevap bile vermedi

Demokrasi ve insan hakları konusunda adeta Avrupa'ya ders veren İspanya hükümeti Sanchez önderliğinde büyük bir meydan okuma içerisinde. ABD lideri Donald Trump tarafından tehdit edilen ve ABD ile ticari faaliyetleri durma noktasına gelen Pedro Sanchez, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Almanya Şansölyesi Merz'in telefonlarına yanıt vermedi. Sesli mesaja da yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya hükümetini “korkunç” olarak nitelendirip Madrid ile ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmesinin üzerinden bir hafta geçti.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, pazartesi günü Politico’ya yaptığı açıklamada Almanya şansölyesi Merz’i, “Bulunduğumuz tarihi dönemi nasıl yöneteceğini bilmeyen AB liderleri arasında” diyerek eleştirdi.

Yürüyedur Sanchez! Trump ın baş destekçisi Alman şansölye iki kez aradı, cevap bile vermedi 1

MERZ, SANCHEZ’İ İKİ KERE ARADI!

Politico’nun aktardığına göre Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’i iki kez telefonla aradı ancak kendisine ulaşamadı. Haberde ayrıca Alman liderin bir sesli mesaj bıraktığı ve geri dönüş beklediği ifade edildi.

Merz, 3 Mart’ta Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısı sırasında herhangi bir açıklama yapmaması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Toplantıda Trump, ABD askeri uçaklarının İran’a yönelik olası bir saldırı için İspanyol hava üslerini kullanmasına izin verilmediğini belirterek Madrid’e yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

TRUMP ESTİ GÜRLEDİ SESİ ÇIKMADI

Toplantının ardından Merz, Trump’a basın önünde karşı çıkmanın durumu daha da gerginleştirebileceğini düşündüğü için sessiz kaldığını ifade etti. Alman lider ayrıca daha sonra kapalı görüşmede Trump’a, Avrupa Birliği’ne üye tek bir ülkeye ekonomik yaptırım uygulanamayacağını söylediğini belirtti.

Yürüyedur Sanchez! Trump ın baş destekçisi Alman şansölye iki kez aradı, cevap bile vermedi 2

MERKEL’İ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Ancak Merz’in bu açıklamaları Madrid’deki tepkileri dindirmeye yetmedi. Washington’daki görüşmenin ardından İspanya Dışişleri Bakanı José Luis Albares, Merz’i bir AB üyesini savunmamakla eleştirdi. Albares, eski Almanya Şansölyeleri Angela Merkel veya Olaf Scholz’un benzer bir durumda sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Merz ayrıca İspanya basınında da yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

WASHİNGTON’DAN BU YANA KONUŞMADILAR

Merz’in sözcüsü Stefan Kornelius ise Politico’ya yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilim içinde olmadığını savundu. Bununla birlikte Kornelius, Merz’in Washington ziyaretinden bu yana iki liderin henüz konuşmadığını doğruladı.

Yürüyedur Sanchez! Trump ın baş destekçisi Alman şansölye iki kez aradı, cevap bile vermedi 3

“ARTIK KULLANILMAYAN BİR NUMARA…”

Sözcünün verdiği bilgilere göre Merz, Sánchez’i iki kez aradı ancak ulaşamadı ve başbakana bir sesli mesaj bıraktı. İspanya Başbakanlığı ise cevapsız çağrıların nedeninin Merz’in artık kullanılmayan bir telefon numarasını araması olduğunu belirtti.

Sánchez’in sözcüsü, güvenlik gerekçeleriyle başbakanın telefon numarasının zaman zaman değiştirildiğini ve Merz’in bu durumdan haberdar olmadığını ifade etti.

Yanlış anlaşılma daha sonra giderilerek Merz’e güncel iletişim bilgileri iletildi. Ancak iki lider henüz doğrudan görüşmedi. Buna rağmen iki ülkenin diplomatik ekiplerinin temas halinde olduğu bildirildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 ayın zirvesindeydi! Türkiye'nin kredi risk primi yeniden düşüşte5 ayın zirvesindeydi! Türkiye'nin kredi risk primi yeniden düşüşte
Spot piyasada elektrik fiyatları (10 Mart 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (10 Mart 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.