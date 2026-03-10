Yürüyedur Sanchez! Trump'ın baş destekçisi Alman şansölye iki kez aradı, cevap bile vermedi

Demokrasi ve insan hakları konusunda adeta Avrupa'ya ders veren İspanya hükümeti Sanchez önderliğinde büyük bir meydan okuma içerisinde. ABD lideri Donald Trump tarafından tehdit edilen ve ABD ile ticari faaliyetleri durma noktasına gelen Pedro Sanchez, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Almanya Şansölyesi Merz'in telefonlarına yanıt vermedi. Sesli mesaja da yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya hükümetini “korkunç” olarak nitelendirip Madrid ile ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmesinin üzerinden bir hafta geçti.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, pazartesi günü Politico’ya yaptığı açıklamada Almanya şansölyesi Merz’i, “Bulunduğumuz tarihi dönemi nasıl yöneteceğini bilmeyen AB liderleri arasında” diyerek eleştirdi.

MERZ, SANCHEZ’İ İKİ KERE ARADI!

Politico’nun aktardığına göre Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’i iki kez telefonla aradı ancak kendisine ulaşamadı. Haberde ayrıca Alman liderin bir sesli mesaj bıraktığı ve geri dönüş beklediği ifade edildi.

Merz, 3 Mart’ta Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısı sırasında herhangi bir açıklama yapmaması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Toplantıda Trump, ABD askeri uçaklarının İran’a yönelik olası bir saldırı için İspanyol hava üslerini kullanmasına izin verilmediğini belirterek Madrid’e yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

TRUMP ESTİ GÜRLEDİ SESİ ÇIKMADI

Toplantının ardından Merz, Trump’a basın önünde karşı çıkmanın durumu daha da gerginleştirebileceğini düşündüğü için sessiz kaldığını ifade etti. Alman lider ayrıca daha sonra kapalı görüşmede Trump’a, Avrupa Birliği’ne üye tek bir ülkeye ekonomik yaptırım uygulanamayacağını söylediğini belirtti.

MERKEL’İ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Ancak Merz’in bu açıklamaları Madrid’deki tepkileri dindirmeye yetmedi. Washington’daki görüşmenin ardından İspanya Dışişleri Bakanı José Luis Albares, Merz’i bir AB üyesini savunmamakla eleştirdi. Albares, eski Almanya Şansölyeleri Angela Merkel veya Olaf Scholz’un benzer bir durumda sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Merz ayrıca İspanya basınında da yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

WASHİNGTON’DAN BU YANA KONUŞMADILAR

Merz’in sözcüsü Stefan Kornelius ise Politico’ya yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilim içinde olmadığını savundu. Bununla birlikte Kornelius, Merz’in Washington ziyaretinden bu yana iki liderin henüz konuşmadığını doğruladı.

“ARTIK KULLANILMAYAN BİR NUMARA…”

Sözcünün verdiği bilgilere göre Merz, Sánchez’i iki kez aradı ancak ulaşamadı ve başbakana bir sesli mesaj bıraktı. İspanya Başbakanlığı ise cevapsız çağrıların nedeninin Merz’in artık kullanılmayan bir telefon numarasını araması olduğunu belirtti.

Sánchez’in sözcüsü, güvenlik gerekçeleriyle başbakanın telefon numarasının zaman zaman değiştirildiğini ve Merz’in bu durumdan haberdar olmadığını ifade etti.

Yanlış anlaşılma daha sonra giderilerek Merz’e güncel iletişim bilgileri iletildi. Ancak iki lider henüz doğrudan görüşmedi. Buna rağmen iki ülkenin diplomatik ekiplerinin temas halinde olduğu bildirildi.