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YUVAM hesapları için hamle! Uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

18.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları kapsamında uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulüne imkan sağlandı.

YUVAM hesapları için hamle! Uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

Bakanlığın, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları ile mavi kart verilen gerçek kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, mavi kart ve pasaport kullanarak uzaktan kimlik tespiti yoluyla YUVAM kapsamında hesap açmalarına olanak tanındı.

Ayrıca aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla hesap açabilmelerinin önü açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı
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