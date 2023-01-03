Yüz binler saat 14.00'e kilitlendi! Sözleşmeliye kadro müjdesinde kritik gün: Kademe, derece hakkı, kurumlar arası yer değişikliği, unvan değişikliği...

Sözleşmelilere kadronun kapsam ve detayları bugün netleşiyor. Öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin merakla beklediği açıklama bugün yapılacak. Saat 14.00'de Ankara'da gerçekleştirilecek 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz binleri ilgilendiren yeni hakları açıklaması bekleniyor.

500 BİNE YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

Sabah'ın haberine göre; yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek.

HEMEN KADROYA ALINACAK

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Yasal düzenlemeyle sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek. Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma, yurtdışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak. Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak. Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

MEMUR-SEN: SEVİNCİ PAYLAŞACAĞIZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan düzenlemeyle görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız. CHP, HDP'li belediyelerde çalışan sözleşmelilerin iki satır yazıyla işten çıkarılmalarına tanıklık ettik. Belediyelerin çıkardığı sözleşmeli personelin bir kısmı mahkeme kararıyla işine döndü" dedi.

Düzenleme ile yüz binlerin beklediği yeni haklar şöyle:

-Kademe, derece hakkı olacak.

-Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.

-Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.

-Kurumlar arası yer değiştirebilecek.

