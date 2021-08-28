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Yüz yüze eğitim öncesi kötü haber! Yüzde 30 zamlandı

28.08.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların 6 Eylül’de açılacağı haberi üzerine kırtasiyelerde yavaş yavaş hareketlilik başlarken, ürünlerde bu sene yüzde 30 oranında fiyat artışı oldu. Kırtasiye sektörünün her sene geriye gittiğini söyleyen kırtasiyeciler, zincir marketlerden dert yakındı.

Yüz yüze eğitim öncesi kötü haber! Yüzde 30 zamlandı

Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasretinin 6 Eylül’de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı. Okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiyeciler, hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sebebiyle durgunluk yaşayan kırtasiye sektörü, zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç olduğunu ifade ederek bu durumdan dert yakındı. 2 senedir alışverişin olmaması sebebiyle bu durumun fiyatlara yansımadığını söyleyen kırtasiyeciler doların yükselmesi ile beraber de kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 oranında fiyat artışı olduğunu söyledi.

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"ZİNCİR MARKETLER MARKA ÜRÜNLERİ BİZDEN YÜKSEK FİYATLARA SATIYORLAR"

30 yıldır kırtasiye sektöründe esnaf olduğunu söyleyen Önder Karaman, “Kırtasiye sektörü her sene geriye doğru gidiyor ve bu bizi çok etkiliyor. Ticari olarak 2 yıldır pandemiden etkilendik. Çok sıkıntılar çektik, bu sene biraz umutluyuz. Şu anda zincir marketler belimizi büküyor. O zincir marketler önceden sadece şehir merkezinde vardı. Şu anda mahallelere kadar indi. Bunlar bizi maalesef çok etkiliyor. Zincir marketler ile rekabet etme şansımız düşük. Önceden onların kendi markaları vardı. Çin’den getirdikleri için kaliteli ürünler değildi. Şimdi marka ürünler getirerek bizleri etkiliyorlar. İnsanlar üzerine algı var. İnsanlar, ’Zincir marketler uygundur’ mantığı ile düşünüyor ve bizleri görmüyorlar. Zincir marketler marka ürünleri bizden yüksek fiyatlara satıyorlar. Onlar algı oluşturmuş. Orası daha uygundur diye düşünüyorlar. Örneğin biz 10 TL’ye sattığımız ürünü onlar 15 TL’ye sattığında onlar daha uygundur diye düşünüp, fiyat araştırması yapmıyorlar” dedi.

"ÜRÜNLERDE YÜZDE 30'A YAKIN FİYAT ARTIŞLARI OLDU"

Şu anda hareketliliğin yavaş yavaş başladığını söyleyen Karaman, “Çantalarımız yeni geldi. Okulların açılacağı 1 hafta önce söylendiği için çok hazırlıklı değildik. Normalde okullar açılmadan önce çantalar alınır. Okulla açıldıktan sonra ise listeler verilir ve bir hafta yoğunluk oluşur. Şu anda yoğunluk yok ama vatandaşlar zincir marketlerde önceden alışveriş yapıyorlar. Kırtasiyenin dernekleşmemesiyle bu durum bizi etkiliyor. Zincir marketler, bizim önümüze geçiyor. Bu sene hareket olabileceğini düşünüyoruz, umutluyuz. 2 yıldır alışveriş olmadığı için bu durum fiyatlara yansımıyordu. Doların yükselmesiyle birlikte bu sene yüzde 30’a yakın fiyat artışları oldu, bayağı etkilendik. Bizim bir sloganımız var ‘kırtasiye kırtasiyeden alınır.’ Biz 12 ay boyunca hizmet ediyoruz ayakta durmaya çalışıyoruz, ama senede bir ay olan okul sezonunda ürünlerimiz alışveriş merkezleri ve pazarlara kadar düşüyor. Senede 1 ayımız var, onlarda gelip 1 ayda bizim emeğimizi almış oluyorlar. Bu da haksız rekabet. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. 12 ay emek veriyoruz, bizim bütün emeğimizi almış oluyorlar” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi yüz yüze eğitim
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