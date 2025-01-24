Yüzde 100 dolu oluyorlardı! Kartalkaya'da rezervasyonlar peş peşe iptal ediliyor

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 kişinin canını aldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması ile alevler 11 saat sonra söndürülebildi. Otelin önünde bulunan itfaiye ve AFAD ekiplerinin büyük çoğunluğu bölgeden ayrılırken bir kısmı da otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÖLÜM OTELİNE KİMSENİN YAKLAŞMASINA İZİN VERİLMİYOR!

Ayrıca, güvenlik çemberine alınan otelin civarına asker tarafından kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor. Yangının söndürülmesinin ardından soruşturmayı yürüten savcılar ve bilirkişi heyeti olayın yaşandığı otelde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yangının sorumlusunun araştırılması ise devam ediyor. 12 şüphelinin bulunduğu listede; Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K., Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö. ve otelin mimari Ali B. (72) gözaltına alındı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 40'A KADAR DÜŞTÜ

Yaşanan acı olay sonrasında ise Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sessizlik hakim. Tatil için rezervasyon yaptıran bir çok tatilci rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Sömestr tatillerinde yüzde 100’e yakın doluluk oranına ulaşan otellerde yangın nedeniyle doluluk oranları yüzde 40'a kadar düştü.