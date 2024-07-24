Yüzde 100 zam yapan da var yüzde 300 yapan da! Özel lise ücretlerine zam: 1 milyon TL'yi aştı!

Özel okul ücretlerine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Vakıf üniversitelerinin bir yıllık ücretleri kamuoyuna yansımış, Sabancı Üniversitesi'nin yıllık ücreti 1 milyon 100 bin TL olurken Koç Üniversitesi'nde bir sene okumanın bedeli de 1 milyon 75 bin TL olarak açıklanmıştı. Şimdi de özel liselere gelen zamlar gündem yarattı.

ÖZEL LİSELER YÜZDE 100 ZAMLANDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Trükiye'deki yabancı okulların ücretleri geçen yıla göre yüzde 100’den fazla zamlandı. 2024-2025 eğitim döneminde çocuklarını Amerikan, Fransız, Alman liseleri gibi yabancı okullara kayıt ettirmek isteyen velileri, öğretim ücretleri kara kara düşündürüyor.

BAZI LİSELERDE YÜZDE 300'Ü AŞAN ZAM

Bazı liselerin fiyatı 1 milyon lirayı aşarken, bazılarına ise yüzde 300’ü aşan oranlarda zam yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, özel liselerin ara sınıflarında okuyan öğrencilere yapılacak zam oranlarında sınırlama uygularken, yeni kayıt olacak öğrencilerin ücretlerini belirlemede okullara bir kota koymuyor. Bu nedenle yeni kayıt olan öğrencilerin velileri, açıklanan enflasyon oranının çok üzerinde ücret artışlarıyla karşılaşabiliyor.

FRANSIZ LİSELERİ TEPEDE

Yabancı liseler arasında en pahalısı olan Robert Koleji’nin eğitim ücreti geçen yıla göre yüzde 134.7 zamlanarak 1 milyon lirayı aştı. Geçen yıl peşin ödemede 446.400 lira olan ücret, bu yıl 1 milyon 47 bin 900 liraya ulaştı. Üsküdar Amerikan Lisesi’ne kayıt yaptırmak ise geçen yıla kıyasla yüzde 126.1 zamlanarak 955 bin lira oldu. İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi’nde okumak peşin ödemede 2023-2024 eğitim yılında 380.128 TL’ydi, 2024-2025 eğitim yılında ise 920.250 TL’ye çıktı. Bir diğer Fransız lisesi Notre Dame de Sion’un ücreti ise bir yılda 520 bin lira artırılarak 895 bin TL olarak belirlendi. Fransız liseleri arasında ön plana çıkan St. Benoit’in eğitim ücreti 845.500 TL, St. Michel’in 833 bin TL, St. Pulcherie’nin ücreti de 818 bin 900 TL’ye yükseldi.

1 YILDA 4’E KATLANDI

Yabancı okulların fiyatları yüzde 100'den fazla artarken Alman Lisesi'ndeki yıllık ücret artışı yüzde 305 oldu. Geçen yıl Alman Lisesi'ne kayıt yaptıran bir öğrencinin ailesi peşin 207 bin 900 TL'lik ödeme yapması gerekiyordu. Bu ücret bu yıl peşin ödemede 842 bin 385 TL olurken, taksitli ödemelerde ise 905 bin lirayı buldu. Diğer okullara bakıldığında; İzmir Amerikan Lisesi'nin ücreti 759 bin 500 TL'ye, Tarsus Amerikan Koleji'nin ücreti 721 bin 280 TL'ye, St.George Avusturya Lisesi'nin ücreti de 500 bin TL'ye çıktı.