Yüzde 1450 zam! 8 yıl önce beyaz eşya alınan para ile deterjan alınıyor

Yüksek enflasyon ortamında ürünlerin fiyatları ucuz mu pahalı mı anlamak oldukça zor. Üstelik geçmiş yıllar ile fiyat karşılaştırılması yapıldığında şu anda geçimin ne kadar zor olduğu gözler önüne seriliyor. Buna göre, 2018 yılında 1290 TL olan bulaşık makinesi parası ile şu anda bulaşık makinesi deterjanı alınabiliyor.

Ezgi Sivritepe

Ne pahalı ne ucuz anlamak oldukça zor. Enflasyon ile mücadele edilen bu dönemde etiket değişimlerine yetişmek tüketici için imkansız hale geliyor. Fiyat algısının iyice yitirildiği bu zamanda geçmiş yıllar ile kıyas yapıldığında acı tablo ortaya çıkıyor.

BİR TANESİNİN FİYATI 16,5 TL

Market raflarındaki deterjan fiyatları, geçmiş yılların beyaz eşya fiyatlarını geride bıraktı. 2018 yılında ortalama 45 lira olan yüksek kapasiteli bir paket bulaşık makinesi deterjanı, günümüzde yaklaşık 23,2 katlık bir artışın ardından 1000 TL'yi aşan fiyatlara satılıyor. Tek bir bulaşık deterjanı tabletinin fiyatı ise ortalama 16,5 liraya ulaştı.
YÜZDE 1450 ARTTI

Temmuz 2018'de ortalama 1.290 liraya alınabilen bulaşık makinesi, şimdi en düşük 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu da yaklaşık 15.5 katlık (yüzde 1.450) bir artışa işaret ediyor.
2018'İN MAKİNE PARASI, 2026'NIN DETERJAN PARASI

Bugün bir paket bulaşık makinesi deterjanı bin lirayı aşarken, aynı tutar 7 yıl önce bir bulaşık makinesi almak için yeterliydi. Benzer şekilde, 2018'de 2 bin 415 TL olan buzdolabı en az 30 bin TL'den, 1.715 lira olan çamaşır makinesi ise 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Kaynak: Halk TV

