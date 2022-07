Yüzde 30'luk zamma rağmen satışlar geçen seneyi geçti! İşte satılan kurbanlık sayısı...

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde yaklaşık 800-850 bin büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvanın kesildiğini belirterek, kurbanlık sıkıntısının yaşanmadığını bildirdi. Her ürüne 3 katı zam gelirken kurbanlık üreticisinin etine yüzde 30 zam geldiğini hatırlatan Yardımcı, “Ete yapılan yüzde 30 büyük bir zam değil. Vatandaşımız önce korktu ama sonra kurban pazarlarına akın etti. Pazarlarda söylediğimiz gibi her bütçeye uygun hayvan vardı. Küçükbaş fiyatları 2 bin TL’den başladı 8 bin TL’ye kadar gitti. Büyükbaşın fiyatı ise 20 bin TL’den, 60 bin TL’ye kadar ulaştı. Bunu geçen yılla kıyasladığımız zaman yüzde 30 büyük bir zam değil. Hayvanımızda yetti, kurbanımızda yetti, güzel bir bayram oldu” diye konuştu.

"İNSANLAR DAHA ÇOK TATİLE GİTTİ"

Başkan Yardımcı, bu yıl kurban kesimindeki düşüşün nedenlerinden birinin ise 9 günlük tatil olduğunu belirtti. Vatandaşların daha çok tatil planı yaptığını dile getiren Yardımcı, “Buna rağmen beklediğimizden iyi oldu. Yol kenarlarında ve merdiven altı kesimler azaldı. Belediyelerin belirlendiği noktalarda kesim yapıldı. Ülke genelindeki tüm kasaplar bayramda görevlerinin başındaydı. Tüketicinin etlerini işlediler” dedi.

"AZ MİKTARDA KÜÇÜKBAŞ KALDI"

Yardımcı, yaptıkları uyarı ve denetimlerle meslek erbabı olmayan çok az kişinin et işleme ve kıyma çekim işlemini yaptığını kaydetti.

Yardımcı, Et ve Süt Kurumu’nun Kurban Bayramı dolayısıyla üreticilerin hayvan pazarlarına getirdiği ancak satılmayan kurbanlıkların kurum tarafından karkas alım fiyatlarından satın alınacağını açıklamasıyla ilgisi ise “Kaldıysa pazarda küçükbaş hayvan kaldı. Büyükbaşın fiyatı kesilen et fiyatıyla aynı. Küçükbaş biraz kaldı ama bize bir müracaat kalmadı. Müracaat olursa biz de, üreticimizi mağdur olmaması adına gerekeni yaparız” ifadelerine yer verdi.

"KURBANLIK YETTİ ARTTI"

Yardımcı, Türkiye genelinde yaklaşık 800-850 bin büyükbaş, 2 milyona yakın küçükbaş hayvanın kesildiğini kaydetti.

Bu rakamın geçen seneye oranla iyi olduğunu dile getiren Yardımcı, “ ‘Pahalı pahalı’ dediler. Artış var eksiklik yok. Vatandaşımız yine kurbanını kesti. Kurbanlığımızda yetti de arttı bile. Her bütçeye göre kurbanlığımız vardı. Şimdi de tüketicimizin kalan etlerini esnaflarımız işlemeye devam ediyor” dedi.