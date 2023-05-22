Yüzde 45 ile kapıyı açacaklar! Memur zammı ve emekli zammı için en az yüzde 26’lık refah payı geliyor: Temmuz öncesi yeni maaş tablosu…

Emekli zammı ile memur maaş zammı için Temmuz ayı yaklaşırken hesaplamalar yeniden şekil almaya başladı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olurken üzerinde aylık alanlar için 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile kademeli bir artış söz konusu olacak. Temmuz’da en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile buradaki artışın kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor.

MASAYA ‘YÜZDE 45’ İLE OTURACAKLAR

Geçtiğimiz haftalarda kamu işçisinin en düşük maaşı 15 bin TL olurken 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 45 ücret artışı alacakları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemelerde yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı ifade ediliyor.

EMEKLİYE 3 KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından bu rakamın üstünde maaş alanlar için de kademeli bir artış için çalışma başlatılmıştı. Seçimlerin ikinci turundan sonra Meclis'e getirilmesi planlanan yasal düzenlemeyle seyyanen zam oranları belirlenecek. 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 7.500 ila 10 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 40, 10-15 bin TL arasında aylığı olanlara yüzde 35, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

YÜZDE 26’DAN FAZLA EK ZAM

Tüm bunların yanı sıra 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesine sadece 2 veri kaldı. Bu kapsamda Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 4 aylık zam oranı belli oldu. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu. Emekli Sandığı yani memur emeklileri için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı. Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 20,92, refah payı hariç memur ve memur emeklisi zam oranının ise yüzde 18,68 olması bekleniyor. Kamu işçisi zammı referans alındığında ise memur zam oranı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 26,32 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ARTIŞI MEMUR EMEKLİSİNE DE YANSIYACAK

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş TRT Haber'de değişikliğin tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıyacağını söyledi. "En düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unvanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağını söyleyebiliriz” diyen uzman isim, “Memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Memur – 11.848 TL – 14.061 TL – 17.180 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 9.377 TL – 11.456 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 20,92 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.368 TL – 8.835 TL

SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.568 TL – 5.478 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.597 TL – 7.911 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.243 TL – 6.287 TL

**Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 24.595 TL – 30.050 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 14.992 TL – 18.316 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 21.654 TL – 26.457 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 18.753 TL – 22.900 TL

Başkomiser 1/3 20 bin 873 TL – 24.772 TL – 30.266 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 21.641 TL – 26.441 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL – 29.365 TL -35.877 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL – 18.527 TL – 22.636 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 25.273 TL – 30.878 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 15.597 TL – 19.056 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 40.419 TL – 49.383 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 23.901 TL – 29.202 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 19.719 TL- 24.092 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 23.698 – 28.954 TL

Not: 22 bin liranın altında kalan maaşlar bu rakama tamamlanacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 34.096 TL – 41.657 TL

Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 30.177 TL – 36.869 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.842 TL – 14.468 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 9.271 TL – 11.327 TL

Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 19.882 TL – 24.292 TL

Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL

Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL

Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 14.061 TL – 17.180 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 10.095 TL – 12.334 TL

Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 20.755 TL – 25.358 TL

Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 23.788 – 24.376 TL – 29.786 TL

İmam Hatip 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL

Avukat 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL



