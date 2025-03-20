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Yüzde 50 arttı! Her 5 ödemeden 4'ü temassız... Şubatta 1,52 trilyon TL tutarında ödeme kartla yapıldı

20.03.2025 10:46
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1.522,8 milyar TL oldu.

Yüzde 50 arttı! Her 5 ödemeden 4'ü temassız... Şubatta 1,52 trilyon TL tutarında ödeme kartla yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 1,52 trilyon TL tutarında 1,43 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüme ile 443,9 milyar TL oldu.

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KART SAYILARI GELİŞİMİ

Şubat ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 131,2 milyon, banka kartı sayısı 196,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 114,5milyon adet oldu.

2024 yılının Şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 442,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

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KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1.522,8 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.288,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 203,6 milyar TL’sinde banka kartları, 31,0 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 35 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 63 oldu.

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KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Şubat ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1,43 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 821,6 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 494,0 milyon adedinde banka kartları, 113,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 1 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 6 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 443,9 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME ADEDİ GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 208,0 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 938,9 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 482,0 milyar TL oldu. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka
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