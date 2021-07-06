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Yüzde 50 kapasite sınırı kalktı ama fiyatlar düşmedi! Otobüs bileti fiyatları el yakıyor

06.07.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram öncesi bilet telaşı sürüyor. Otobüsler tam kapasite yolcu taşımaya başlasa da bilet fiyatlarında düşüş yaşanmadı.

Yüzde 50 kapasite sınırı kalktı ama fiyatlar düşmedi! Otobüs bileti fiyatları el yakıyor

1 Temmuz itibariyle şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kalktı ve otobüsler tam kapasite yolcu taşımaya başladı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memleketine gitmek isteyen İstanbullular da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın yolunu tuttu. Tam kapasite yolcu taşıyan seyahat firmalarının otobüslerinde boş yer kalmadı. Ek seferler çıkarmak için hazırlık yapan firmalar tam kapasite yolcu taşısa da, fiyatlar düşmedi. Yolcular da bu duruma tepki gösterdi.

KAPASİTE ARTTI FİYATLAR DÜŞMEDİ

Muş’a bilet alan bir yolcu, “250 TL’ye bilet aldım. Yüzde 50 kapasitede olan fiyatlar düşmedi. O zaman da 250 TL’ydi hala aynı. Bir indirim olmadı. Otobüs bileti için pahalı. Eskisi gibi değil. Yüzde 50 kapasitede normal karşılanabilir. Tam kapasite olarak açıldığında indirim yapılabilirdi” dedi.

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Otogarda beklenen yoğunluğunun devam ettiğini aktaran bir seyahat firması çalışanı Osman Keskin, “Araçların tamamı dolu. Uzun süreden beri insanlar evde olduğu için talep fazla. Otogar bayram için yoğun. Tam kapasite olarak devam ediyoruz. Geleneksel olduğu gibi bayramlar için ek seferler mevcut. Herkes ulaşabileceği yere gidecek” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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