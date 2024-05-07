Yüzde 58 zam gelmişti, 3 ayda yüzde 77 arttı! Trafik cezaları yağmur olup yağıyor

Cezalar da ceza yiyenlerin sayısı da kat kat arttı, trafik cezalarında tam anlamıyla rekor kırıldı. Trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücüleri affetmedi. 2024'te kesilen ceza sayısı 5 milyon 200 bine yaklaştı.

OCAK'TA YÜZDE 58,46 ZAM GELMİŞTİ

Ocak ayında, trafik cezalarına yüzde 58,46 zam gelmişti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 74 ARTTI

Show Haber'de yer alan habere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, son verileri açıkladı ve buna göre 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre trafikte kesilen ceza miktarı yüzde 78 arttı.

ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZALAR DA ARTTI

Araç plakasına yazılan cezalardaki artış da dikkat çekti. 2024'ün ilk üç ayında araç plakasına kesilen ceza sayısı 4 milyon 273 bine ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 77 arttı.

JANDARMA BÖLGESİNDE DE DURUM AYNI

Jandarma bölgesinde kesilen trafik cezalarındaki artış da dikkat çekti. Buna göre 2024 yılının il iki ayında kesilen ceza miktarı yüzde 74 arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kesilen trafik cezaların maddi boyutuna ilişkin detay ise paylaşmadı.





