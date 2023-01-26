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Yüzde 60 zam geldi! Yediemin otoparklarında çekici ücretleri 400 TL... Yediemin ücret tarifesi ne kadar oldu?

26.01.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Yediemin Otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi kabul edildi. Böylece, park yasağı halinde 250 lira olan çekme ücreti ve park yasağı dışındaki özel taşıma ücreti 250 liradan, yüzde 60 zamla 400 liraya çıkmış oldu.

Yüzde 60 zam geldi! Yediemin otoparklarında çekici ücretleri 400 TL... Yediemin ücret tarifesi ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından yönetilen toplantıda, İBB’nin Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi, Yediemin Otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi, 3 adet firmaya ait e-skuter izinlerinin iptal edilmesi teklifi gibi konular görüşüldü.

YEDİEMİN OTOPARK VE ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİNE ZAM

Toplantıda Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapılmasına da karar verildi. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü, son belirlenen ücret tarifesiyle çekici gider maliyetlerini karşılayamamasından dolayı zarar ettiğini belirterek 2023 yılı için ücret artışı talep etti.

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250 TL'DEN 400 TL'YE ÇIKTI

Toplantıda, Yediemin Otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla, park yasağı halinde çekme ücreti ve park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti 250 liradan, yüzde 60 zamla 400 liraya çıkmış oldu. Kilometre başına 12 lira olan ücret de yüzde 25 zamla 15 liraya yükseldi.

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İŞTE DİĞER ÜCRETLER

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 6,50 liradan 10 liraya, motosikletler için 13 lira olan ücret 20 liraya, otomobiller için 30 lira olan ücret 40 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 32 lira olan ücret 50 liraya; kamyon, otobüs, TIR, iş makinesi için 52 lira olan ücret 75 liraya, iş makineleri, römorklar için 78 lira olan ücret ise 100 liraya çıkarıldı. (DHA)

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