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Yüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısı: Ocak'ta daha yüksek ödersiniz!

18.11.2023 21:37 | Son Güncelleme:
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Ocak ayı gelmeden bazı özel okullar 'erken kayıt' baskısına başladı. Çocukları özel okullarda okuyan veliler, okullar tarafından aranarak yüzde 115'e varan zamlarla çocuklarını şimdiden yeni dönem için kayıt yaptırmaları isteniyor. Söz konusu talebin kanuna aykırı olduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise velileri uyarıyor.

Yüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısı: Ocak'ta daha yüksek ödersiniz!

Bazı özel okullar, 'erken kayıt' adı altında daha şimdiden gelecek yılın ücretini velilerden talep etmeye başladı. İstenen rakamlar ise geçen yılın iki-üç katı üzerinde. Çocukları özel okulda okuyan veliler ise daha şimdiden eğitime ne kadar bütçe ayıracağını düşünüyor.

VELİLERİ ARAYIP, MESAJ GÖNDERİYORLAR

FOX Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bugünlerde velilerden gelen çok sayıda şikayet var. Erken kayıt baskısıyla fahiş zamlar yapılmış özel okul ücretlerinin ödenmesi için velilere mesajlar gönderiliyor, aranıyor. Aksi halde Ocak ayında daha yüksek ücretle kayıt yapmak zorunda kalırsınız' diyorlar." dedi.

"YÜZDE 86 İSTEYEN DE VAR YÜZDE 115 İSTEYEN DE"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre özel okullar sadece Ocak ve Mayıs ayında eğitim ücretlerini belirleyebidiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Bu tür kayıt baskısı yapan özel okullar, hem belirlenmiş tarihe uymuyor hem de mevzuatta belirlenen oranlara uymuyorlar. Aynı sınıftaki iki öğrenci için bir veliden yüzde 86, diğer veliden ise yüzde 115 zam talep ediliyor." dedi.

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"KANUNA AYKIRI" DİYEREK UYARDI

Söz konusu özel okulların erken kayıt taleplerinin kanuna aykırı olduğunu belirten Ağaoğlu; Kasım ayında erken kayıt ücreti istenemeyeceğini belirtti. Ağaoğlu, açıklamasının devamında "Bu hükümlere uyulmadığı takdirde kanunun 7 maddesi hühümleri uygulanır: Kurum açma izninin iptali. Bu da çok ciddi bir durumdur."

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Velilerin söz konusu talep karşısında Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini belirten Ağaoğlu, çıkacak kararın da mahkeme kararı hükmünde olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
özel okul
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