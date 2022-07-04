Yüzde hesaplama nasıl yapılır? 2022 Brüt - net maaş hesaplama nasıl yapılır?

Son gelişmeler sonrası vatandaşlara verilmekte olan en düşük maaş tutarında yüzde 30'luk zam uygulaması yapılmıştı. Söz konusu oranın açıklanmasının sonrasında vatandaşlar yeni maaşlarını net şekilde öğrenmek için yüzde hesaplama yapmak istiyor. Peki yüzde hesaplama nasıl yapılır?

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Söz konusu yöntem, belirlemiş sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılmasına yarayan işlemdir. Maaş hesaplama yapılırken kullanılan bu işlemin yapılabilmesi için birtakım formüller kullanılmaktadır.

Örneğin A sayısının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması ardından 100 sayısına bölünmesi işlemi gerçekleştirilmektedir.

YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ VE YÖNTEMİ

Yüzde hesaplamak için gerekli formül oldukça basittir. Aynı formül ile maaş hesaplamaları gerçekleştirilebilmektedir. Formül, belirtilen sabit bir sayının yüzdesi istenilen yüzde miktarı ile çarpılması ve ardından 100 sayısına bölünmesidir. Basit şekilde yapılabilmesi amacıyla kısa formüllerden de yararlanılabilir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekli maaşı Temmuz 2022 oranları belirlendi. Alınan karara göre en az 2 bin 500 TL'lik bir artışın yapılacağı emekli ve memur maaşı zammı ile 6 bin 500 TL seviyesinde seyretmekte olan en düşük memur maaşı, 9 bin lira miktarına çıkmış olacak. Haziran ayında enflasyon senelik yüzde 78.62 aylık olarak da yüzde 4,95 olarak gerçekleşti. Yine merakla beklenen 6 aylık değişim ise %42,35 oldu. Bu sonuç ile birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri %42,35 oranında zam almayı hak etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret %30 ek zamla beraber 5500 TL olarak açıklandı.



