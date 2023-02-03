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Yüzde sıfır faizli 10 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! 12 ay vadeli... Başvuru için son iki gün!

03.02.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar ilk olarak soluğu bankalarda alıyor. Bankalar, müşterinin durumuna göre uygun krediyi sağlıyor. Kredi kampanyaları dönem dönem 'yüzde sıfır faizli ihtiyaç kredisi' olarak sunuluyor. Akbank'ın sağladığı bu fırsattan yararlanmak için müşteri olarak başvuru yapmak gerekiyor. İşte ayrıntılar...

Yüzde sıfır faizli 10 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! 12 ay vadeli... Başvuru için son iki gün!

Akbank'ın Yüzde sıfır faizli 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisinden yararlanmak için son 2 gün! 20 Aralık 2022'de başlayan ihtiyaç kredisi fırsatı 5 Şubat 2023'te sona erecek. Kampanyadan faydalanmak için Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerlemek gerekiyor. İşte tüm detaylar...

Yüzde sıfır faizli 10 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! 12 ay vadeli... Başvuru için son iki gün!

SIFIR FAİZLİ 10 BİN TL'LİK İHTİYAÇ KREDİSİ

Yüzde sıfır faizli 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi fırsatından, ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi- sürecini tamamlayan müşteriler yararlanabiliyor. Başvurular Akbank mobil üzerinden tamamlanıyor.

Bahsi geçen adımları tamamlayan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvuru yapabilir. Başvuruları olumlu değerlendirilenler, ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilir.

Yüzde sıfır faizli 10 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı! 12 ay vadeli... Başvuru için son iki gün!

Yalnızca gerçek kişi ve müşterilerin yararlanabildiği kampanya yalnızca bir defaya mahsustur. Akbank tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyalarımızdan yararlanan müşterilerimiz bu kampanyadan faydalanamaz." denildi.

BU DETAYA DİKKAT!

Yüzde sıfır faiz oranıyla 10 bin TL'ye varan ve 12 ay vade ile kredi verilen bu kampanyadan, hayat sigortası yapanlar faydalanabiliyor. Sigortasız kredi tercih edilirse en fazla kredi tutarı 10 bin TL, maksimum vade sayısı 12 ay olurken aylık faiz oranı ise yüzde 2 oluyor.


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Akbank faiz kredi

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