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Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi, yolcular mağdur oldu

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Antalya Havalimanı'nda çalışan taksiciler, korsan taşımacılığa tepkilerini göstermek amacıyla kontak kapattı. Yüzlerce taksicinin gece saatlerinde iş bırakması nedeniyle havalimanında ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda turist mağdur oldu.

Olay, gece saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir havalimanı çevresinde faaliyet gösteren korsan taşımacılara yönelik şikayetlerini dile getiren taksiciler, sonuç alamayınca tepki gösterdi. Korsan taşımacılık yaptıkları öne sürülen bazı firma yetkilileriyle yaşanan sözlü tartışmaların ardından taksiciler topluca iş bırakma kararı aldı.

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YÜZLERCE TAKSİ KONTAK KAPATTI

Kararın ardından terminal önünde toplanan yüzlerce taksici, kontak kapatarak beklemeye geçti. Eylem sırasında bazı taksicilerin yüksek sesle slogan attığı ve durumu cep telefonlarıyla kayda aldığı görüldü. Taksi sıralarında ise saatlerce araç görülmedi. Havalimanında bekleyen yolcular, alternatif ulaşım bulmakta zorlandı.

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YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Transfer hizmetlerinin durmasıyla birlikte hem iç hem de dış hatlardan gelen yerli ve yabancı turistler ulaşım sıkıntısı yaşadı. Özellikle gece saatlerinde toplu taşıma imkanı da bulunmaması nedeniyle yolcular bavullarıyla birlikte terminal çevresinde beklemek zorunda kaldı. Bazı yolcular, özel araç ya da tanıdıkları vasıtasıyla havalimanından ayrılmaya çalıştı. Taksicilerin iş bırakma eyleminin ardından Antalya Havalimanı'nda transfer hizmetlerinin ne zaman normale döneceği bilinmiyor. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
antalya Taksici taksi
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